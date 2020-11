macOS Big Sur kan nu gratis worden gedownload voor je Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volledige releaseversie van macOS Big Sur kan nu gratis worden gedownload van Apple voor alle compatibele Macs. Ga gewoon naar Systeemvoorkeuren> Software-update in het Apple-menu op je Mac. Als je wilt controleren of het op je systeem werkt, bekijk dan dit stuk:

In plaats van de 16e versie van Mac OS X te zijn zoals het vroeger heette, heeft Apple de nieuwe software aangeduid als versie 11.0. De release volgt op een tweede release-kandidaat die verscheen op de Macs van bètatesters - ook voor ons hier bij Pocket-lint. We gebruiken het al een tijdje en we vinden het geweldig - met een frisse, moderne uitstraling.

Het ontwerp is meer in lijn met iPad OS en iOS, maar er zijn tal van andere nieuwe functies en tweaks. Het nieuwe besturingssysteem stelt mensen met nieuwe Apple M1-gebaseerde Macs - de nieuwe MacBook Air , MacBook Pro en Mac mini - ook in staat iOS- en iPadOS-apps uit te voeren.

Apples macOS-releases werden vroeger genoemd naar grote katten - zoals Leopard en Panther - maar de laatste jaren zijn ze vernoemd naar plaatsen in Californië - vandaar Big Sur, in navolging van Catalina.

Wilt u meer over macOS Big Sur? Bekijk dan hier onze uitgebreide lijst van functies. macOS Big Sur-functies, nieuws en releasedatum

Geschreven door Dan Grabham.