Apples Apple Silicon-evenement: Radicale chip, dus waarom geen radicale Macs?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Apple Silicon-evenement leverde - zoals verwacht - een geheel nieuw platform voor de Mac op, evenals een nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13, opnieuw zoals verwacht. Er was ook een Mac mini die we niet hadden verwacht, hoewel we de ontwikkelaars die in juni aan de ontwikkelaars waren vrijgegeven, Mac-minis hadden moeten geven.

Maar één ding viel me op: het ontbreken van een geweldige functie voor de nieuwe Macs zelf. DeM1-chip met acht kernen loopt voorop in het ontwerp van ARM-gebaseerde mobiele computerchips en heeft een verbijsterende technische mogelijkheid. Maar wat het ook doet, is dat we functies hebben die we ook op de iPad Pro op de Mac hebben gezien.

We waren bijvoorbeeld echt verrast dat er geen Face ID- of eSIM-ondersteuning was , zelfs een 5G-optie voor de Air misschien. En hoewel aanraking altijd onwaarschijnlijk was, zou het nu mogelijk moeten zijn. Het voelt eerder alsof de koppigheid over aanraking op Mac zal voortduren - omdat dit, net als bij het overstappen van macOS van versie 10 naar 11, eindelijk de perfecte gelegenheid was om met de traditie te breken en te veranderen wat het betekent om een Mac te zijn - tenslotte, zelfs de uiterlijk ontwerp is weinig veranderd.

Omdat ik echt een iPad Pro-apparaat wil, maar met macOS erop in plaats van iPadOS, om de flexibiliteit van volledig desktopgebruik te bieden wanneer je dat wilt, maar toch de mobiliteit van een iPad als je onderweg bent. En dat had echt kunnen zijn waar een nieuw MacBook Air-achtig apparaat naartoe had kunnen gaan.

In plaats daarvan deed Apple een beroep op potentiële kopers van de Air met de belofte van een snellere Mac dankzij de M1, snellere graphics en snellere SSDs - altijd welkom, langere batterijduur - opnieuw een groot voordeel van ARM-gebaseerde chips en een ontwerp zonder ventilator voor de MacBook Air - super welkom.

Inderdaad, net als bij de laatste generatie, ziet de Air er beter uit dan de MacBook Pro op instapniveau. Tot 15 uur draadloos surfen op het web en tot 18 uur videoweergave is behoorlijk indrukwekkend voor de Air, en de Pro biedt ook twee uur extra. En het opstartgeluid is terug, wat ook een geweldige kleine functie is die we verwelkomen.

Als het gaat om het beoordelen van de waardigheid van deze machines, draait het natuurlijk allemaal om de apps en hun compatibiliteit met de nieuwe M1-chip. Nu Adobe Creative Suite-apps zogenaamd binnenkort moeten verschijnen voor Apple Silicon, kan het zijn dat we meteen grote namen zien duiken. Maar kan Rosetta 2 echt de app-compatibiliteit overschrijven? En er lijkt ook een Apple Silicon-beperking op het RAM-geheugen te zijn - met een maximum van 16 GB - wat ook sommige MacBook Pro 13-kopers zal teleurstellen.

Ondanks deze onbekenden, weten we zeker dat Apple hopen van deze nieuwe machines zal verkopen. Het worden zeker interessante maanden om uit te vinden hoe nieuwe gebruikers zich aanpassen aan Apple Silicon Macs.

We hopen dat Apple voor 2021 nog interessantere Mac-hardware in petto heeft. Omdat het zeker voelt alsof Apple vandaag brutaler had kunnen zijn - een radicale processorwijziging vereiste radicale Macs.

Geschreven door Dan Grabham.