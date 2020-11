Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een virtueel evenement " One More Thing " op 10 november 2020 kondigde Apple een nieuwe 13-inch MacBook Pro aan met een M1 Apple Silicon-chip.

In juni onthulde Apple plannen om zijn eigen aangepaste ‌processors in Macs te gaan gebruiken, en nu kondigt het die Macs aan en veelbelovende toonaangevende prestaties per watt. Apple zei dat de M1-chip de eerste is in een familie van Apple Silicon-chips . De chip van 5 nanometer ondersteunt Thunderbolt en USB 4, heeft een acht-core CPU en beschikt over s werelds snelste geïntegreerde grafische kaart met een 16-core Neural Engine die 11 biljoen bewerkingen per seconde kan verwerken.

Apple zei dat de M1-chip, in combinatie met het actieve koelsysteem van de ‌MacBook Pro‌, tot 2,8x snellere prestaties leidt dan de vorige generatie. Dat maakt de laptop volgens het bedrijf ook tot 3x sneller dan de bestverkochte Windows-laptop. In feite is de nieuwe 13-inch ‌MacBook Pro‌ nu de "snelste" compacte pro-notebook ter wereld, met tot wel 17 uur draadloos surfen op het web en tot 20 uur videoweergave.

Dat is twee keer de batterijduur van de vorige generatie MacBook Pro, en het betekent dat de nieuwe 13-inch MacBook Pro de langste batterijduur ooit op een Mac heeft. Andere nieuwe functies in de laptop zijn microfoons van studiokwaliteit, Apples Secure Enclave in de M1 en Touch ID, en twee Thunderbolt-poorten met USB 4. Hij weegt drie pond en is voorzien van een Magic Keyboard, een Retina-display, tot 1 TB aan vaste staatsopslag en tot 16 GB RAM

De 13-inch ‌MacBook Pro‌ is verkrijgbaar voor dezelfde vanafprijs van $ 1.299. Pre-orders zijn open en de verzending begint vanaf half november 2020. Een Mac Mini en MacBook Air zijn ook verkrijgbaar met de M1-chip. Het lijkt erop dat je nog steeds oude MacBook Pro-modellen met Intel van Apple kunt kopen.

Geschreven door Maggie Tillman.