Apple Mac mini M1 brengt nieuwe kracht op de desktop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple houdt niet op met de lancering van zijn nieuwe Mac-processor, de M1 , en kondigt een nieuwe versie van de Mac mini aan die wordt aangedreven door de nieuwe M1-processor van het bedrijf, naast nieuwe versies van de MacBook Air en Macbook Pro .

De nieuwe Mac mini, die 3x CPU-prestaties en 6x snellere grafische weergave belooft, komt in dezelfde bureauvriendelijke vormfactor als voorheen, maar zal nu de nieuwe Apple Silicon-processor inpakken.

De desktopcomputer, die niet met een monitor wordt geleverd, zal een hele reeks specificaties bevatten, waaronder maximaal 16 GB geheugen, maximaal 2 TB opslag en Thunderbolt / USB 4-poortondersteuning, HDMI en Gigabit Ethernet.

Net als bij de andere nieuwe M1-aangedreven apparaten in het Mac-assortiment, zegt Apple dat de apparaten iPhone- en iPad-apps kunnen uitvoeren die beschikbaar zijn, evenals standaard Intel-apps via Rosetta 2.

Het hoopt ook dat ontwikkelaars universele apps zullen bouwen die native werken op de nieuwe Mac mini.

Het wordt geleverd met macOS Sur, het nieuwste besturingssysteem van Apple, en voegt zich bij de MacBook Air en de MacBook Pro in de eerste reeks nieuwe Macs die worden geleverd met de M1-chip.

Eekhoorn_widget_3662561

Om de opwinding te vergroten, kost het $ 699, $ 100 goedkoper dan de huidige Intel-aangedreven versie, in de VS wanneer het in de uitverkoop gaat, en £ 699 in het VK.

Apple moet nog aangeven of er variaties zullen zijn in de M1-prestaties, op dezelfde manier als Intel doet met de i3-, i5- en i7-processors, maar de verwachting is dat Apples iPhone- en iPad-reeks van "A" -processors . Het wordt één processor per generatie.

Apple zegt dat alle drie de nieuwe modellen meteen te bestellen zijn en dat de verzendweek op 16 november begint.

Geschreven door Stuart Miles.