De MacBook Air is de eerste die profiteert van de eigen M1-processor van Apple

(Pocket-lint) - Apples nieuwe MacBook Air is er - compleet met de nieuwe Apple M1, de nieuwe Apple Silicon ARM-processor .

De MacBook Air is nu meer een iPad dan ooit en zal iOS- en iPad-apps kunnen draaien met macOS 11 Big Sur. Er is geen ventilator, dus hij is stil, met een batterijduur van ongeveer 15/18 uur. Er is ook ondersteuning voor USB 4 en Thunderbolt 3.

Opnieuw heeft het een 13-inch scherm (iets verbeterd), een betere webcam en opnieuw klokt het van $ 999 / £ 999. Het ontwerp is echter vrijwel hetzelfde - we hadden op zijn minst enkele aanpassingen verwacht.

De 8-core CPU presteert tot 3,5x sneller dan de vorige generatie MacBook Air, zegt Apple, maar aangezien de laatste generatie Intel-gebaseerd is, moeten we dergelijke vergelijkingen met een korreltje zout nemen. Interessant is dat de machine learning-mogelijkheid veel beter is - tot wel 9x. Er zijn ook snellere SSDs.

Hoe de nieuwe Air zich verhoudt tot de oudere versie, zullen we in een komende recensie in detail bekijken.

Hier is de afbeelding van de mogelijkheden van de nieuwe M1-chip.

Geschreven door Dan Grabham.