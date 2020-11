Apple kondigt M1 aan, de eerste Apple Silicon-chip voor Macs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens een virtueel evenement " One More Thing " op 10 november 2020 kondigde Apple de eerste Apple Silicon-processor voor de Mac aan. Het heet de M1.

Voor de duidelijkheid: dit is de langverwachte stap van Apple van Intel-processors. Volgens geruchten werkt het bedrijf al jaren aan deze overgang. Nu is het officieel. Apple zei dat de M1-chip de eerste is in een familie van Apple Silicon-chips. Het heeft een acht-core CPU, met vier krachtige cores. Apple beschreef het als "de snelste CPU-kern ter wereld". De andere vier zeer efficiënte cores gebruiken een tiende van het vermogen, waardoor M1 de beste CPU-prestaties per watt levert.

De M1 heeft ook een geïntegreerde grafische kaart met een acht-core GPU. Apple zei zelfs dat de M1 "de snelste geïntegreerde grafische kaart ter wereld" heeft. Het is natuurlijk heel Apple om te beweren in alles de beste ter wereld te zijn. We moeten de chip nog testen in een Mac, maar veel van de beweringen moeten op dit moment tegen de nominale waarde worden beschouwd.

De M1-chip bevat een zes-core neurale engine die 11 biljoen bewerkingen per seconde kan verwerken, evenals Apples Secure Enclave. Het is gebouwd op hetzelfde vijf-nanometerproces als de A14-chip van Apple voor iOS-apparaten, en de M1 ondersteunt Thunderbolt en USB 4. Meer informatie over M1 vind je hier in onze gids.

Apple zei dat het nieuwe Macs lanceert met de M1, waaronder een Mac Mini en een MacBook Air. De laptop heeft een stil ontwerp zonder ventilator en zou volgens het bedrijf sneller zijn dan 98 procent van de pc-laptops die het afgelopen jaar zijn verkocht.

Geschreven door Maggie Tillman.