Apple Silicon Macs zullen iOS-apps uitvoeren, maar sommige belangrijke zijn niet beschikbaar

(Pocket-lint) - De eerste Macs van Apple die op Silicon-chips draaien, zullen naar verwachting vandaag worden onthuld en hoewel we nog een paar uur moeten wachten om de volledige details over de ARM-Macs te weten te komen, heeft Apple eerder onthuld dat ze elke iOS-app zouden kunnen gebruiken.

Een rapport van 9to5Mac beweert dat hoewel elke iOS-app kan worden gedownload en geïnstalleerd op de Silicon Macs, sommige grote app-ontwikkelaars zoals Google en Facebook hun apps mogelijk niet aanbieden via de Mac App Store.

Het rapport zegt dat standaard alle iOS-apps beschikbaar zullen zijn in de Mac App Store voor de Silicon Macs, maar Apple geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om hiervan af te zien en Google en Facebook zijn twee van de bedrijven waarvan wordt gezegd dat ze zich afmelden.

De site beweert dat Google de native YouTube-app, Google Maps, Google Drive of Gmail-apps voor de Apple Silicon Macs voorlopig niet aanbiedt. Ondertussen betekent het afmelden van Facebook dat de Facebook-app zelf, samen met Instagram, WhatsApp en Messenger ook niet beschikbaar zal zijn om mee te beginnen.

Andere apps die naar verluidt ontbreken, zijn Snapchat , Amazon Prime Video, Disney +, Candy Crush, Among Us en Real Racing 3.

Voor apps die beschikbaar zijn, zegt 9to5Mac dat gebruikers een bericht zullen zien met de tekst: "Ontworpen voor iPad. Niet geverifieerd voor macOS."

Het is vermeldenswaard dat, hoewel sommige ontwikkelaars zich hebben afgemeld voor de Apple Silcon Mac App Store, dit niet betekent dat de door hen aangeboden apps nooit zullen verschijnen. Het kan zijn dat ontwikkelaars ervoor zorgen dat de ervaring is wat ze willen, voordat ze zich aanmelden.

We verwachten meer te weten te komen over welke apps zeker beschikbaar zullen zijn tijdens Apples Special Event. Wat u nog meer kunt verwachten en hoe u het evenement kunt bekijken, leest u in onze aparte rubriek .

Geschreven door Britta O'Boyle.