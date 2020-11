Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple zal naar verluidt binnenkort nieuwe Arm Macs onthullen en maakt er ook nog een aantal, volgens een nieuw rapport van Mark Gurman van Bloomberg.

In feite zou het aanstaande " One More Thing " -evenement van het bedrijf de eerste keer moeten zijn dat het een Mac introduceert met aangepaste Arm-gebaseerde CPUs. Apple zal naar verluidt drie nieuwe laptops met Apple Silicon-chips onthullen : een 13-inch MacBook Air en twee MacBook Pro-modellen (13 inch en 16 inch), zei Gurman.

Gurman zei ook dat een opnieuw ontworpen iMac, een nieuwe Mac mini en een Mac Pro van halve grootte - allemaal aangedreven door Apple Silicon - in ontwikkeling zijn.

Houd er rekening mee dat het bedrijf in juni aankondigde dat de overgang van Intel-chips naar het eigen Apple Silicon twee jaar zal duren. Dus Apple lijkt de aftrap te geven met een update van zijn laptoplijn. Als we moesten raden, zou het volgend jaar en het jaar daarna kunnen gebruiken om desktopcomputers bij te werken. Maar dat is niet bevestigd.

Apple is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Mac Pro die lijkt op het huidige ontwerp, maar ongeveer half zo groot is. Afgezien daarvan zijn de details over Apples nieuwe Arm Macs mager, wat betekent dat we tijdens het volgende evenement nog veel van Apple te leren hebben. Het heet "One More Thing" en zal plaatsvinden op 10 november 2020.

Het heet "One More Thing" en zal plaatsvinden op 10 november 2020.

