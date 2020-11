Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een "One More Thing" -evenement aangekondigd voor 10 november, wanneer het vermoedelijk de eerste Arm Macs zal introduceren die op Apple Silicon draaien.

Het is vermeldenswaard dat "nog één ding" een uitdrukking is die Apple alleen gebruikt wanneer het belangrijke productaankondigingen onthult, zoals het bedrijf gebruikte bij de aankondiging van de 10e verjaardag van iPhone X in 2017.

Apple heeft al plannen aangekondigd om op WWDC 2020 over te stappen van Intel-processors voor zijn eigen Apple Silicon. (Sinds 2005 gebruiken Macs Intel-processors.) Aanvankelijk werd ons verteld dat Apples ARM-gebaseerde chips later in 2020 uit zouden komen, dus deze gebeurtenis gaat waarschijnlijk helemaal over Silicon Macs.

Samen met nieuwe Macs zou Apple MacOS 11 Big Sur kunnen introduceren, ook aangekondigd op WWDC afgelopen zomer. Het is de volgende grote OS-update voor Macs.

Elders zijn er al maanden veel geruchten over Apples AirTags en over-ear AirPods , dus we konden ze zien debuteren op het "One More Thing" -evenement. Ze zouden vorige maand debuteren, tijdens het iPhone 12-evenement en tijdens het evenement in september, maar alleen nieuwe Apple Watches en iPads debuteerden.

Dit jaar is op geen enkele manier normaal geweest, en het evenementenschema van Apple weerspiegelt dat zeker, aangezien het dit najaar drie evenementen organiseert in plaats van slechts een of twee.

Geschreven door Maggie Tillman.