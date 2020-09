Een 12-inch Apple MacBook lijkt de eerste Apple Silicon Mac te zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De eerste Apple Silicon Mac zou een 12-inch MacBook kunnen zijn, een vervanging voor de superlichte MacBook die bestond tussen 2015-2019 . We dachten dat de eerste Apple Silicon Mac een dunne en lichte laptop zou zijn sinds Apple voor het eerst aankondigde dat Macs geleidelijk zouden overstappen van Intel.

We zijn tenslotte meer gewend om Apples eigen chips in iPhones en iPads te zien, dus waar kunnen we dingen beter testen dan met een iPad Pro-klasse Mac. Het is redelijk om te zeggen dat Pros op dit moment nog steeds Intel-hardware verwachten, dus we denken dat de geruchten dat we een 13-inch MacBook Pro-vervanging op basis van Apple Silicon in 2020 zullen krijgen, verre van het doel zijn.

De laatste ultradraagbare MacBook beet in het stof door de lagere prijs en verbeterde prestaties van de MacBook Air uit 2018. De Air is sindsdien ook herzien in 2019 en 2020.

Volgens The China Times via MacRumors zal de nieuwe Mac een A14X-processor gebruiken (verwacht dit ook in de 2021 iPad Pro) en weegt hij minder dan 1 kg. Cruciaal is echter dat de nieuwe Mac een batterijduur van 15-20 uur kan bieden. We hebben dit eerder gezien van andere ARM-gebaseerde pc-hardware - met Windows op Qualcomm Snapdragon - maar zeker met de vroege Snapdragon-hardware waren de prestaties niet toereikend.

Bloomberg meldde onlangs ook dat er ten minste drie verschillende A14-gebaseerde Mac-processors in de pijplijn zitten. De 12-core A14X (acht prestatie-cores, vier voor meer routinetaken) zal tegen het einde van 2020 worden geproduceerd door de Taiwanese TSMC - net als andere Apple-chips.

Geschreven door Dan Grabham.