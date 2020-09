Apple Silicon: wat betekent het voor uw bestaande Mac - en uw volgende?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple verplaatst de Mac-line-up naar zijn eigen ontworpen processors, de derde keer dat het de Mac naar een nieuwe processorlijn heeft geleid na Motorola, PowerPC en Intel. En het lijkt waarschijnlijk dat we binnenkort de eerste Apple Silicon Mac-lancering zullen zien.

Deze nieuwe Apple Silicon Macs zullen Apple-chips gebruiken die lijken op de ontwerpen die we hebben gezien op de iPhone en iPad.

Naast verwerkingskernen omvatten dit ook andere technologieën zoals een grafische processor (GPU), neurale processor (NPU) en geheugen in één pakket. Het zal andere technologieën die we op de iPad en iPhone hebben gezien, naar de Mac laten komen, inclusief Face ID .

Net als andere telefoon- en tabletchips zijn deze gebaseerd op de kernontwerpen van ARM (waarvan we nu hebben ontdekt dat ze worden gekocht door Nvidia ) en zijn het mobiele processors die zijn ontworpen met het oog op energie-efficiëntie. Ze zullen de ARM64-architectuur gebruiken in plaats van Intels x86 / 64. Apple heeft de afgelopen jaren zijn eigen siliciumontwerpteams versterkt, niet het minst in het VK .

Hoewel de prestaties van mobiele processors zoals de A-serie van Apple goede prestaties opleveren voor mobiele apparaten die apparaten zoals de iPad Pro aandrijven, is de jury er over uit of ze echt prestatiegerichte desktops en laptops kunnen aandrijven.

Toevallig is het onwaarschijnlijk dat Apple verbaasd zal zijn over de overname van ARM door Nvidia, aangezien Nvdia een Apple-partner op lange termijn is. Apple heeft naar verluidt ook de kans afgewezen om ARM zelf te kopen, omdat het open licentiemodel van ARM niet past in het businessplan van Apple.

Apple CEO Tim Cook zei tijdens de livestream van juni om het Apple Silicon-initiatief aan te kondigen dat "wanneer we gewaagde veranderingen aanbrengen, dat om één simpele reden is - zodat we betere producten kunnen maken".

Hij heeft zeker gelijk dat het een gewaagde verandering is.

"Vanaf het begin heeft de Mac altijd grote veranderingen ondergaan om voorop te blijven lopen op het gebied van personal computing", aldus Cook. "Met zijn krachtige functies en toonaangevende prestaties zal Apple-silicium de Mac sterker en capabeler maken dan ooit. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over de toekomst van de Mac."

Zoals CCS Insight-analist Geoff Blaber zegt: "De redenen hiervoor zijn onder meer het verminderen van de afhankelijkheid van Intel, het maximaliseren van de siliciuminvestering, het verbeteren van de prestaties en het geven van meer flexibiliteit en wendbaarheid als het gaat om toekomstige producten."

De transitie duurt twee jaar, zegt Apple. Maar cruciaal was dat Tim Cook ten tijde van de aankondiging in juni 2020 zei dat er nieuwe Intel Macs in de pijplijn zitten. En inderdaad, we hebben nu de eerste lancering gezien met de vernieuwde iMac .

In zijn persbericht over de overgang zegt Apple: "Apple zal de komende jaren doorgaan met het ondersteunen en uitbrengen van nieuwe versies van macOS voor Intel-gebaseerde Macs en heeft opwindende nieuwe Intel-gebaseerde Macs in ontwikkeling. De overgang naar Apple-silicium vertegenwoordigt de grootste sprong ooit voor de Mac. "

We verwachten dat alle andere Intel Macs aan het einde van de prestaties zullen zijn, zoals de Mac Pro en iMac Pro of de 16-inch MacBook Pro.

Hoewel de door Apple ontworpen SoC (System on Chip) grafische afbeeldingen aan boord zou hebben, zal het op korte termijn waarschijnlijk niet overeenkomen met de grafische mogelijkheden van speciale grafische processors van Nvidia en AMD.

Omdat er vraag is van video-editors, fotografen en andere creatievelingen naar systemen die hoge prestaties leveren naast speciale Nvidia- of AMD-graphics, denken we dat ze waarschijnlijk bij Intel zullen blijven - in ieder geval op korte tot middellange termijn.

macOS Big Sur - dat later dit jaar verschijnt - biedt ondersteuning voor zowel Apple Silicon Arm-gebaseerde Macs als Intel-Macs. Apple zegt dat Big Sur macOS 11 is vanwege de ontwerpwijzigingen en Arm-ondersteuning; het Mac-besturingssysteem zit sinds 2001 vast op versie 10 (of X).

Interessant lijkt het erop dat Apple Thunderbolt nog steeds zal ondersteunen op Apple Silicon Macs - Thunderbolt is een technologie die Apple heeft ontworpen met Intel. Thunderbolt 3 maakt eigenlijk deel uit van de inkomende USB 4.0- standaard die we later in 2020 geïntroduceerd zullen zien.

Thunderbolt 4 is nu echter aangekondigd door Intel, waarvoor vermoedelijk wat extra hardware nodig zou zijn om in een Apple Silicon Mac te worden geïmplementeerd, hoewel het native wordt ondersteund door Intels 11e generatie Core-processors .

Apple Silicon-chef Johny Srouji suggereerde dat de nieuwste iPad Pro laat zien "hoe goed deze architectuur opschaalt naar de Mac". En hoewel ontwikkelaars zullen testen op Mac Minis met de A12Z Bionic vanaf de iPad Pro, zullen de nieuwe chips waarschijnlijk een andere naam hebben.

We denken dat de eerste Mac die gebaseerd is op Apples eigen chips in de MacBook Air-klasse zal zijn en dat hij binnenkort bij ons kan zijn. In sommige rapporten wordt de 13-inch MacBook Pro als een waarschijnlijke kandidaat aangemerkt, maar we denken dat Apple daar een Intel-optie zou moeten blijven aanbieden.

Het zou immers kunnen dat Apple naast elkaar Intel en Apple Silicon-opties gaat aanbieden, al zou dit voor de consument verwarrend zijn en zou Apple het goed op de markt moeten brengen. Microsoft heeft wat dat betreft eerder gefaald met Windows RT (Windows for Arm).

Apple suggereerde dat Apple Silicon Macs je in staat zullen stellen om apps buiten de Mac App Store te installeren, net zoals je kunt met een Intel Mac. Nu de iPad Pro en Mac steeds dichter bij elkaar komen, lijkt het erop dat de mogelijkheid om je eigen apps te installeren in de toekomst het belangrijkste verschil tussen de twee platforms kan worden.

Omdat de chips uit de A-serie in wezen mobiele processors zijn, zou je volgende Mac meer kunnen werken zoals je iPad. Hij staat altijd aan, dus klaar wanneer je hem nodig hebt. We denken dat het ook eSIM aan boord heeft, zodat u een mobiel abonnement kunt toevoegen, zodat het altijd verbonden is. 5G zal zeker naar de volgende iPad Pro komen, mogelijk begin 2021. Er is geen reden waarom Macs ook niet 5G-verbonden kunnen zijn.

Apple beweert ook dat het toonaangevende prestaties per watt betekent, wat zowel veelbelovend is als GPUs met betere prestaties - maar dat is waarschijnlijk betere prestaties dan het grafische aanbod van Intel op basisniveau. Zoals we hierboven vermeldden, is het nog steeds waarschijnlijk dat professionele gebruikers andere grafische opties zullen eisen.

"De voordelen van kosten, flexibiliteit en stroomverbruik zijn duidelijk", stelt Blamber. "Het omarmen van Arm en het consistenter maken van hardware voor de iPhone-, iPad- en Mac-series is een strategische noodzaak." Apple zal de mogelijkheden van extra hardware, zoals de T2-beveiligingschip, rechtstreeks aan de SoC kunnen toevoegen.

Het belangrijkste vanuit het oogpunt van ontwikkelaars is dat er een gemeenschappelijke architectuur zal zijn voor iOS, macOS en iPadOS, waardoor het gemakkelijker wordt om software te schrijven en te optimaliseren voor het hele Apple-ecosysteem.

Ontwikkelaars kunnen iOS- en iPadOS-apps gemakkelijk beschikbaar maken op de Mac. Een nieuw type - Universal 2 - app-binair betekent dat apps zowel op al deze apps als op Intel Macs kunnen werken. Veel apps, waaronder die van Apple, werken vanaf het begin op Arm- en Intel-platforms.

De belangrijkste valkuil is de prestatie. Qualcomm produceert al een paar jaar Snapdragon-chips (ook op basis van Arm-ontwerpen) voor pcs. Hoewel de prestaties van het Snapdragon 8cx-platform van de nieuwe generatie behoorlijk zijn gebleken, hebben real-world tests van de vorige generatie Snapdragon-hardware met Windows prestatieproblemen aangetoond.

We weten nog niet of het mogelijk zal zijn om Windows op Apple Silicon Macs te draaien. Vanwege het werk dat Microsoft en Qualcomm hebben gedaan, zou het mogelijk moeten zijn, maar we weten niet hoe beschikbaar het zal zijn. Apple heeft aangetoond dat virtualisatie betekent dat je Linux kunt draaien.

"De ervaring van Microsoft met Windows is de blauwdruk voor het potentieel en de valkuilen van de introductie van Arm-chips op pcs", vervolgt Blaber. "Maar de praktische realiteit van het opnieuw compileren van apps als springplank zal tijd kosten. Apple kan Final Cut Pro en iWork naadloos laten werken, maar garanderen dat een groot aantal plug-ins zich gedragen, is een andere zaak."

"Microsoft probeerde met Windows RT een soortgelijke stap voortijdig af te dwingen, hoewel de nauwe samenwerking met Qualcomm nu vruchten afwerpt. De verticale integratie van Apple zou dit een gemakkelijkere onderneming moeten maken, ondanks onvermijdelijke hobbels op de weg."

Apple is afhankelijk van zijn eigen vertaaltechnologie (Rosetta 2), dus je kunt bestaande Mac-apps uitvoeren die nog niet zijn bijgewerkt op Arm-gebaseerde Mac-systemen. Apple zegt dat dit ook degenen met plug-ins omvat

Intel-gebaseerde Macs zullen blijven werken en ontwikkeld worden - tenslotte lanceerde Apple eind vorig jaar de dure Mac Pro en heeft de 13-inch MacBook Pro en 27-inch iMac in 2020 al vernieuwd.

Geschreven door Dan Grabham.