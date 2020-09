Apple macOS 11 Big Sur: alle belangrijke nieuwe Mac-functies onderzocht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel het grootste Mac-nieuws dat uit de recente ontwikkelaarsconferentie van Apple kwam, de beweging was naar een toekomst gebaseerd op door Apple ontworpen processors, werd ook de volgende versie van macOS geïntroduceerd.

Met de naam macOS Big Sur - opnieuw na een mijlpaal in Californië - introduceert het nieuwe besturingssysteem enkele belangrijke nieuwe verbeteringen en luidt het de volgende generatie Mac in - het is de eerste versie die zowel op Intel-processors als op Apple Silicon zal draaien.

Hoewel ARM-gebaseerde Apple Silicon Macs aan het einde van 2020 zullen worden geïntroduceerd , denken we dat er nog een tijdje genoeg Intel-gebaseerde Macs zullen zijn .

We zijn nu een week lang hands-on bezig met de bètaversie van ontwikkelaars om de nieuwste functies in het echt te bekijken.

Hoewel ontwikkelaars een testapparaat op basis van Apple Silicon kunnen bemachtigen (eigenlijk een hergebruikte Mac mini), gebruiken we hier onze op Intel Core i5 gebaseerde 13-inch MacBook Pro uit 2017 - de nieuwste Mac die we bij de hand hebben.

Apple zegt dat het de grootste ontwerpupgrade is sinds de introductie van Mac OS X in 2001. Dat is zeker het geval, maar de make-over is meestal skin-deep - dit is geen verandering zoals System 9 naar OS X of Windows. Er zijn hier natuurlijk nieuwe functies en het ontwerp is meer dan ooit afgestemd op iPadOS / iOS. Maar dit is geen totale herziening.

Hoewel dat klinkt als kritiek, is het niet omdat gebruikers geen massale verandering willen - vooral niet voor zoiets als macOS waar mensen elke dag van afhankelijk zijn voor werk en ontspanning.

Wat ook interessant is, is dat Apple heeft geprobeerd macOS Big Sur aan te duiden als een nieuwe generatie macOS door het versienummer te wijzigen van 10.x in 11. Om je een indicatie te geven van die wijziging, is Apple in 2001 overgestapt naar 10.0 toen macOS was bekend als Mac OS X.

Het lijkt er echter op dat de overgang van 10.15 naar 11 relatief kort is geweest - de build van de ontwikkelaar had eigenlijk een versienummer van 10.16 toen we het installeerden. Ja, het is bijna 10 GB groot.

De macOS Big Sur-ontwikkelaarsbouw was eigenlijk verrassend stabiel en we konden deze constant gebruiken, dus we denken dat een openbare bèta niet zo ver weg kan zijn.

Dus wat is er nieuw in macOS Big Sur? Laten we het uitzoeken.

macOS 10.xx (of macOS X zoals het oorspronkelijk was) is in de loop van de tijd aanzienlijk veranderd sinds de lancering in 2001, maar er is nog nooit zon grote vernieuwing in één keer geweest als dit jaar.

Dat kleurenpalet, vensterranden, pictogrammen, menubalk en knoppen zijn allemaal vernieuwd en ja, het lijkt veel meer iPad-achtig qua uiterlijk. Een nieuwe doorschijnende menubalk verplaatst pictogrammen uit het zicht wanneer u ze niet gebruikt als u daar stapels pictogrammen heeft.

Pop-ups zijn vernieuwd met een nieuwe look (nogmaals, ze zien er meer iPadOS uit). Omdat je de hele tijd pop-ups ziet maar er niet echt veel aandacht aan besteedt, is dit eigenlijk een nogal opvallende verandering - het geeft je echt het gevoel dat er iets is veranderd in je dagelijkse gebruik van macOS .

De ingebouwde app-pictogrammen zijn ook aangepast, zodat ze iOS / iPadOS-vierkantjes zijn in plaats van de ronde pictogrammen die we de afgelopen tijd veel hebben gezien. Maar het 3D-ontwerp ervan ziet er een beetje ouderwets uit in vergelijking met iOS / iPadOS-equivalenten en sommige andere apps van derden die u hier in onze Launchpad-weergave kunt zien. Ze lijken inderdaad bijna een ontwerp te hebben dat doet denken aan vroege iOS.

Mac Catalyst-apps (geporteerd van iOS en iPadOS) nemen automatisch de nieuwe look over.

Er is nu een nog meer iPadOS-achtig controlecentrum in de aanpasbare menubalk, terwijl Berichtencentrum ook interactiever is gemaakt met opnieuw ontworpen widgets die verschillende grootten kunnen hebben.

Nogmaals, dit lijkt erg op de iPadOS-ervaring die we hebben in iPadOS 14, maar dan op volledig scherm.

Sommige Mac-bezitters zullen het grappig vinden dat Apple op deze manier naar widgets is teruggekeerd - denk aan het OS X Dashboard - een soort desktop voor widgets? Die functie werd vorig jaar pas definitief verwijderd in macOS Catalina, maar was niet meer bijgewerkt sinds OS X Lion in 2011.

Apple zegt dat Safari een snelheidsboost heeft gekregen die gunstig afsteekt bij Chrome, maar met name heeft het bedrijf geen vergelijking gedeeld met Microsoft Edge of Firefox.

Privacyrapporten zijn nu ook gedetailleerder in Safari, zoals u hierboven kunt zien, en u zult behoorlijk verbaasd zijn hoeveel trackers uw favoriete en niet zo favoriete sites gebruiken.

Tabbladen zijn ook volledig opnieuw ontworpen en zijn nu herkenbaar aan een favicon (eindelijk!), Waardoor Safari in lijn is gebracht met andere browsers. Er zijn ook enkele aanvullende personalisatiefuncties.

Safari-extensies zijn gemakkelijker te installeren en te gebruiken en zijn gemakkelijker te vinden in de Mac App Store, zoals je hier kunt zien.

Berichten op de Mac zijn niet de meest betrouwbare app geweest sinds de introductie (we kunnen een spookmelding niet verwijderen, zelfs niet na het upgraden van het besturingssysteem), maar nu worden de zaken versterkt, met nieuwe tools om belangrijke gesprekken vast te pinnen voor snelle toegang en deel expressieve berichten. Zoeken is nu veel gemakkelijker te gebruiken. Je kunt nu ook ballonnen, confetti en memojis op de Mac gebruiken.

Groepsberichten zijn ook een stuk eenvoudiger gemaakt op de Mac, met inline antwoorden en groepspictogramfotos om de groep gemakkelijk te identificeren.

Maps heeft ook een power-up gekregen in iOS en iPad OS en daarom komen er ook nieuwe functies naar de Mac, hoewel deze in de bèta beperkt lijken te zijn. Je kunt plaatsen ontdekken om te bezoeken met gidsen of ook aangepaste gidsen maken (zoals we hier doen). Rondkijken stelt je in staat om bestemmingen in 360 graden te bekijken, terwijl er ook fiets- en EV-functies zijn.

Geschreven door Dan Grabham.