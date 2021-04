Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je tijdens je leven een computer hebt gebruikt, heb je zeker een koppige, niet-reagerende app meegemaakt.

Dit is wanneer een app - of het nu Chrome, Photoshop, een game of wat dan ook is - vastloopt en niet normaal sluit, waardoor je geen andere keus hebt dan deze geforceerd te stoppen. We weten natuurlijk allemaal hoe we een app moeten dwingen om op pcs te sluiten. Maar Macs zijn een heel ander beest.

Als een app op je Mac niet meer reageert, kun je wat Apple noemt "Forceer stop" gebruiken om de app te sluiten. Maar voordat je deze drastische route neemt, probeer de app de gebruikelijke route te sluiten: Kies Afsluiten in het menu van de app in de menubalk, of druk op Command + Q terwijl je in de app bent.

Als de app nog steeds niet stopt, volg dan deze stappen:

Druk tegelijkertijd op deze drie toetsen: Option, Command en Esc (Escape). Selecteer de app in het venster Forceer stop en klik vervolgens op Forceer stop.

Als alternatief kunt u Forceer stop selecteren in het Apple-menu in de linkerbovenhoek van uw scherm en vervolgens de app selecteren die u wilt afsluiten via het Forceer stop-venster. Zoals je kunt zien, werkt de Force Quit-functie van Apple op dezelfde manier als het indrukken van Control + Alt + Delete op een pc.

Met de Finder-tool kunt u al uw documenten, media, mappen en andere bestanden vinden en ordenen. Het is het eerste dat je ziet wanneer je Mac opstart, en het is altijd beschikbaar als je andere apps gebruikt. Dus als Finder ooit zou bevriezen, is uw Mac tijdelijk onbruikbaar. Gelukkig kun je Finder dwingen om te stoppen wanneer deze niet meer reageert. Selecteer gewoon Finder in het venster Forceer stop en klik vervolgens op Opnieuw starten.

Bekijk hier de ondersteuningspagina van Apple.

Geschreven door Maggie Tillman. Bewerken door Britta O'Boyle.