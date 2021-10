Hoe maak je een screenshot op een Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn miljoenen redenen om een screenshot te maken - ook wel screencap of screengrab genoemd - zelfs op een Mac.

Met een screenshot kun je precies vastleggen wat je op het scherm van je MacBook of iMac ziet, voor jezelf om later te raadplegen of om met anderen te delen. U kunt een screenshot maken van een afbeelding, een webpagina, een spreadsheet, een map, noem maar op. Het is een erg handige functie die we echt tientallen keren per dag gebruiken, of het nu gaat om het vastleggen van een heel scherm of misschien alleen een raam of een deel van een raam.

We hebben zelfs veranderd waar onze schermafbeeldingen op onze laptop worden opgeslagen. Hier is alles wat u moet weten over het maken van screenshots op een Mac.

Er zijn twee manieren om uw volledige scherm, een deel van het scherm of een venster of menu vast te leggen: met behulp van sneltoetsen of de Screenshot-app. In beide gevallen, na het maken van een screenshot, als je een miniatuur in de hoek van je scherm ziet, kun je erop klikken om de screenshot te bewerken. Je kunt ook een screenshot kopiëren om ergens anders te plakken - gewoon door Control ingedrukt te houden terwijl je het maakt.

Blader door de galerij hierboven voor meer informatie over sneltoetsen voor het maken van screenshots en handige tips voor de app Screenshot.

Houd deze drie toetsen ingedrukt om een screenshot van uw volledige scherm te maken: Shift, Command en 3.

Als alternatief kunt u de Screenshot-app gebruiken. Druk op Command + Shift + 5 om het te openen en selecteer de optie Volledig scherm vastleggen in het menu. Je zult ook de optie zien om de inhoud van je hele scherm op te nemen, niet alleen het vastleggen van afbeeldingen, in het menu van de Screenshot-app.

Om een screenshot van een deel van het scherm te maken, houdt u deze drie toetsen ingedrukt: Shift, Command en 4. Sleep de kruiscursor om het gedeelte van het scherm te selecteren dat u wilt vastleggen en laat vervolgens uw muis of trackpadknop los om daadwerkelijk vastlegging. Maar voordat u loslaat, en als u uw selectie wilt verplaatsen, houdt u de spatiebalk ingedrukt terwijl u sleept. Druk op Escape om te annuleren.

U kunt ook de Screenshot-app gebruiken. Druk op Command + Shift + 5 om de app te openen en selecteer de optie voor het vastleggen van het gedeelte in het menu. U ziet ook de optie om de inhoud van uw selectie vast te leggen.

Open het venster of menu dat u wilt vastleggen en houd deze toetsen ingedrukt: Shift, Command, 4 en spatiebalk. De cursor verandert in een camerapictogram. U kunt dan op het venster of het menu klikken om het vast te leggen (om de schaduw van het venster van de schermafbeelding uit te sluiten, houdt u gewoon de optietoets ingedrukt terwijl u klikt). Druk op de Escape-toets om het maken van de schermafdruk te annuleren.

U kunt ook de Screenshot-app gebruiken. Druk op Command + Shift + 5 om de app te openen en selecteer de optie voor het vastleggen van vensters in het menu. U ziet ook de optie om de inhoud van uw venster op te nemen, niet alleen vast te leggen in een afbeelding, in het menu van de Screenshot-app.

Uw schermafbeelding wordt standaard op het bureaublad opgeslagen met de naam "Schermopname [datum] om [tijd].png."

Als uw Mac een nieuwere versie van MacOS gebruikt (met name Big Sur of hoger), kunt u de Screenshot-app gebruiken om de standaardlocatie van opgeslagen schermafbeeldingen op een Mac te wijzigen. Zodra u de app opent, gaat u naar Opties in de menubalk en selecteert u waar u de schermafbeeldingen wilt hebben.

Druk op deze toetsen om de Screenshot-app te openen: Command + Shift + 5. Klik op Opties. Kies een map die wordt vermeld, of kies Andere locatie om iets anders te kiezen. Zodra je die bestemming hebt gekozen, worden je instellingen opgeslagen. Om de Screenshot-app te sluiten, drukt u op de X-knop in het menu.

Als uw Mac iets ouder is dan Big Sur, kunt u de Terminal gebruiken om te wijzigen waar schermafbeeldingen worden opgeslagen. Het is zo makkelijk. Maak eerst uw map met schermafbeeldingen en noem deze hoe u hem ook wilt noemen. Laten we nu alle toekomstige schermafbeeldingen erop wijzen. Volg deze stappen:

Open Terminal (druk op Command + Spatie. Typ "Terminal" en wacht tot het pictogram van de app verschijnt. Klik op het pictogram om de app te openen. Typ in Terminal het volgende (je hebt een spatie nodig na de locatie):

standaardwaarden schrijf com.apple.screencapture locatie Sleep uw map met schermafbeeldingen naar het Terminal-venster om het mappad automatisch in te vullen. Druk nu op Enter. Typ het volgende om de wijzigingen op te slaan:

killall SystemUIServer

Om toegang te krijgen tot uw map met schermafbeeldingen op het bureaublad, maakt u gewoon een alias (klik met de rechtermuisknop op de map, selecteer Alias maken en verplaats Alias naar het bureaublad).