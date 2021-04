Specificaties, kenmerken, geruchten en nieuws van MacBook Pro 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We verwachten nog steeds dat Apple uiteindelijk een 14-inch MacBook Pro zal lanceren om de huidige 13-inch MacBook te vervangen ondanks de recente upgrade naar het bestaande 13-inch model en over te stappen op Apple Silicon .

De in 2019 aangekondigde 16-inch MacBook Pro werd geleverd met een groter scherm, verbeterde grafische weergave, grotere batterij en betere luidsprekers en microfoons, evenals een volledig vernieuwd toetsenbord. Maar het zal ook in 2021 opnieuw worden uitgevonden, opnieuw met een overstap naar Apple Silicon.

Er gaan geruchten rond dat er ook wijzigingen zijn in de rest van de line-up. En er zou ook een nog lichtere versie van de MacBook Air kunnen zijn die meer lijkt op een iPad Pro, maar dan met macOS.

Zou Apple ook Intel-opties van de nieuwe MacBooks kunnen aanbieden? Het is onwaarschijnlijk maar mogelijk. Laten we eens kijken naar de laatste geruchten.

Elke nieuwe Mac zal opnieuw het vernieuwde toetsenbord met schaarschakelaarmechanisme hebben, het Magic Keyboard. Het is een verbetering, maar het is geen nieuwe technologie - het is gebaseerd op de Magic Keyboards die al jaren bij iMacs worden geleverd.

Nu medio eind 2021

Sommige geruchten zeggen dat het vierde kwartaal is

We verwachtten dat de 14-inch MacBook Pro begin 2020 debuteerde, maar dat model werd uiteindelijk een update van de bestaande 13-inch. Apple verraste velen door eind 2020 een Apple M1-gebaseerde MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini te onthullen. Het bevatte ook twee Intel-modellen van de 13-inch MacBook Pro. De 16-inch blijft op dit moment gebaseerd op Intel.

We verwachten een Apple Silicon-versie van de 16-inch in 2021, waarschijnlijk later in het jaar. Dit zou kunnen samenvallen met een nieuw ontwerp voor beide modellen. Sommige geruchten wijzen erop dat het vierde kwartaal het moment is waarop we de nieuwe Macs zullen krijgen.

We denken dat we een nieuwe iMac krijgen voordat een van deze modellen verschijnt.

Ga naar Apple Silicon

Kan Intel nog worden aangeboden?

Mini LED-display

We verwachten dat elke 13- of 14-inch Pro ongeveer dezelfde grootte en dikte heeft als de huidige 13-inch met kleinere randen. Er zou een grotere batterij moeten zijn die een batterijduur van een volledige werkdag belooft tijdens dagelijks gebruik, plus vier Thunderbolt 3 USB-C-poorten en een koptelefoonaansluiting.

We hebben geruchten gehoord over de lancering van talloze Apple-producten met mini-ledschermen, dus we verwachten dat de MacBook Pro hiervoor in aanmerking komt wanneer de nieuwe versie wordt gelanceerd. Als de MacBook Pro deze schermen krijgt, verwachten we veel kleinere randen dan momenteel.

Als het kleinere model opnieuw wordt ontworpen, zal het grotere model dat ook zijn. Het is mogelijk dat Apple nog steeds Intel-opties van de nieuwe laptops aanbiedt, gezien wat het tot nu toe heeft gedaan met de 13-inch. We denken ook dat het 16-inch model kan worden geleverd met een nieuwe Apple Silicon-chip, waarschijnlijk bekend als M2.

Er zijn enkele suggesties - zie hieronder - dat er meer poorten zullen terugkeren. In het bijzonder kan er een SD-kaartsleuf zijn, wat welkom zou zijn. Er zijn mogelijk ook vier in plaats van twee Thunderbolt-poorten op de kleinere MacBook Pro. Sommige suggesties hebben gezegd dat er ook HDMI zal zijn, hoewel we dat zeer onwaarschijnlijk achten. Veel geruchten hebben ook gesuggereerd dat Apple zich klaarmaakt om de Touch Bar te dumpen, die op zijn best een allegaartje is geweest.

Deze nieuwe Macs zullen macOS 11 Big Sur bevatten .

AppleLeaksPro stelt dat de 16-inch MacBook Pro een 16-coreprocessor zal hebben. Dat lijkt ons extreem, maar we zijn echt verrast door wat Apple met de M1 heeft weten te doen, dus het is mogelijk. Als alternatief kunnen 16 kernen ook verwijzen naar de grafische processor.

Er wordt ook gesuggereerd dat het aantal kernen van de MacBook Air eenvoudigweg wordt verdubbeld van vier kernen in de huidige M1 naar acht kernen in de M1X of M2, hoe het ook wordt genoemd. We hebben eerder gehoord dat het dunner en lichter zou worden.

Nikkei Asia zegt dat de productie van twee nieuwe MacBooks in juni van start gaat. Merk op dat dit het begin van de productie is, dus het kan zijn dat ze op die datum nog niet aangekondigd zijn. Juni is echter meestal een belangrijke maand voor Apple, want dan houdt het zijn WWDC-ontwikkelaarsconferentie .

Serial Apple-geruchtenspecialist en analist Ming-Chi Kuo is er weer mee bezig, dit keer suggererend dat de aankomende MacBook Pro-serie ook een SD-kaartlezer en HDMI-poort zal hebben.

Analist Ming-Chi Kuo zegt dat de nieuwe MacBooks "vergelijkbaar zullen zijn met de iPhone 12 zonder gebogen randen, maar er is een lichte kromming in het deksel, dus dat kan gaan. Om eerlijk te zijn, de huidige generatie Pro lijkt hier sowieso op. , dus we nemen dat met een korreltje zout.Maar wat interessanter is, is dat deze modellen ook het einde van het Touch Bar-tijdperk zullen betekenen, zo lijkt het met de terugkeer van fysieke sleutels.

Eind vorig jaar waren de Mini LED-geruchten gecentreerd rond nieuwe MacBook Pro-modellen voor 2021, en de zaken zijn nu verder gegaan om zich te concentreren op enkele van de andere grote verkopers van Apple, namelijk zowel de iPad Pro als de Macbook Air.

Het Amerikaanse Patent and Trademark Office heeft Apple twee nieuwe patenten verleend voor draadloos opladen in twee richtingen. De patenten, voor het eerst opgemerkt door Patently Apple, omvatten tekeningen die laten zien dat Apple een MacBook voor ogen had die een iPhone, iPad en Apple Watch kon opladen.

Op de arm gebaseerde Apple Silicon-chipsets met 16 voedingskernen en vier efficiënte kernen zouden in ontwikkeling zijn . Ze zouden eind volgend jaar hun weg naar nieuwe Mac-modellen kunnen vinden.

De bekende industrieanalist Ming-Chi Kuo stelt dat de firma Cupertino volgend jaar twee Apple Silicon MacBook Pro-modellen met mini-LED-displays zal introduceren, elk met een "nieuwe vormfactor".

Tijdens een virtueel evenement "One More Thing" kondigde Apple een nieuwe 13-inch MacBook Pro aan met een M1 Apple Silicon-chip. In juni maakte Apple plannen bekend om zijn eigen aangepaste ‌processors in Macs te gaan gebruiken, en nu kondigt het die Macs aan en veelbelovende toonaangevende prestaties per watt. Apple zei dat de M1-chip de eerste is in een familie van Apple Silicon-chips.

De chip van 5 nanometer ondersteunt Thunderbolt en USB 4, heeft een acht-core CPU en beschikt over s werelds snelste geïntegreerde grafische kaart met een 16-core Neural Engine die 11 biljoen bewerkingen per seconde kan verwerken.

Apple zal naar verluidt binnenkort nieuwe Arm Macs onthullen en maakt er ook nog een aantal, volgens een nieuw rapport van Mark Gurman van Bloomberg.

De eerste Apple Silicon Mac zou een 12-inch MacBook kunnen zijn, een vervanging voor de superlichte MacBook die bestond tussen 2015-2019. We dachten dat de eerste Apple Silicon Mac een dunne en lichte laptop zou zijn sinds Apple voor het eerst aankondigde dat Macs geleidelijk zouden overstappen van Intel.

Na zijn debuut in 2017 op de iPhone X. Het gerucht ging al lang dat Face ID naar de iPad zou komen, wat het in 2018 deed, maar het heeft de Mac nog steeds niet gehaald. Volgens ontdekkingen van 9to5 Mac in de macOS Big Sur-bètacode is het nieuwe besturingssysteem echter in staat om Face ID te ontgrendelen.

Apple heeft toegezegd Thunderbolt te gebruiken op zijn Apple Silicon Macs, ook al trekt het afstand van Intel-technologieën elders.

Apple heeft de nieuwste macOS onthuld , waarmee de wraps zijn verwijderd van een nieuw visueel herontwerp voor versie 11.0 van het besturingssysteem. Er is ook een verscheidenheid aan nieuwe functies die naar zijn laptops en desktops komen, plus het nieuwe besturingssysteem kan worden uitgevoerd op Intel- of ARM-platforms.

Apple verplaatst een deel van zijn Mac-line-up naar ARM-gebaseerde Apple Silicon-processors . Sommige geruchten wijzen erop dat de nieuwe MacBook Pro de eerste hiervan is, maar we zijn er niet zo zeker van - we denken dat het veel waarschijnlijker is dat hij in de MacBook Air-klasse zal zitten.

Apple heeft een vernieuwing aangekondigd van de 13-inch MacBook Pro met het nieuwste generatie schaartoetsenbord en 10e generatie Intel Core-processors. Andere verbeteringen zijn standaard tot 16 GB snellere 3,733 MHz RAM en dubbele opslag. Standaardopslag varieert van 256 GB tot 1 TB, maar modellen kunnen nu tot 4 TB opslagruimte hebben.

Ming-Chi Kuo van TF International Securities zegt dat een nieuwe MacBook Pro en MacBook Air met het nieuwe / oude schaarontwerp-toetsenbord eind maart debuteren met een lancering in het tweede kwartaal van 2020.

Volgens de laatste geruchten zal Apple de komende maanden zes nieuwe producten op de markt brengen met Mini-LED-displaytechnologie. Hiertoe behoren de 14,1-inch MacBook Pro en een upgrade naar de 16-inch ‌MacBook Pro‌.

Kort voor Kerstmis heeft Apple enkele aanvragen ingediend bij de EC, en een daarvan is voor een nog niet uitgebracht product met het modelnummer A2289.

Het bedrijf beschreef het als een "draagbare personal computer" met macOS 10.15. Tel alles op en het is waarschijnlijk een nieuwe MacBook.

Geschreven door Dan Grabham.