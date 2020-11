Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples macOS Big Sur (11) is vanaf 12 november verkrijgbaar. Het is de nieuwste versie van macOS, het besturingssysteem dat de Mac aandrijft, en je kunt er alles over lezen in onze macOS Big Sur-functie .

De systeemvereisten ervoor zijn de afgelopen jaren een mijt gesprongen. Catalina en Mojave kwamen na een beetje opruimen van ondersteuning voor een aantal oudere Macs. Mojave ondersteunde Apple-computers die vanaf 2012 waren gemaakt, terwijl Catalina Macs ondersteunde die vanaf 2012 waren gemaakt. Dat is verplaatst naar grotendeels 2013-modellen voor Big Sur.

Verdergaand in 2017, draaide High Sierra op veel oudere machines, zelfs terug tot 2009.

MacBook (2015 of nieuwer)

MacBook Air (2013 of nieuwer)

MacBook Pro (eind 2013 of nieuwer)

Mac mini (2014 of nieuwer)

iMac (2014 of nieuwer)

iMac Pro (vanaf 2017)

Mac Pro (2013 of nieuwer)

De vereisten voor compatibiliteit zijn modelmatig met een jaar of zo gestegen sinds de Catalina-upgrade, met in het bijzonder MacBook Air- en MacBook Pro-modellen, die van 2012 naar 2013 zijn gesprongen.

Natuurlijk kan Apple zijn hardware niet voor altijd ondersteunen. Sommige nieuwe functies hebben betere processors nodig om te werken en hoe ouder een machine is, hoe minder krachtig deze meestal is.

Bekijk onze gids voor macOS Big Sur . We bespreken alle grote, nieuwe functies van die versie en hoe je ermee aan de slag kunt.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Britta O'Boyle.