AMD onthult Ryzen 7000 mobiele CPU's met tot 16 cores en 32 threads

(Pocket-lint) - Naast een reeks nieuwe mobiele GPU's heeft AMD op de CES van dit jaar ook een aantal Ryzen 7000 mobiele processors onthuld.

Deze reeks nieuwe laptopprocessoren belooft een aantal krachtige CPU's te bevatten die het kunnen opnemen tegen Intels nieuwste aanbod. Maar terwijl Intel hoge eisen stelt met zijn allereerste 24-core laptopprocessor, is AMD ook van plan om uitstekende prestaties te leveren met zijn vlaggenschip op mobiel gebied.

Dat omvat de top-end Ryzen 9 7945HX-processor met 16 kernen en 32 threads, samen met een boost-frequentie tot 5,4 GHz. Terwijl Intel beweert 24 cores te hebben met zijn hybride Big Little core-ontwerp (met een mix van P-core en E-cores) gebruikt AMD over de hele linie full-speed cores.

AMD zegt dat de Ryzen 9 7945HX processor een aanzienlijke sprong in prestaties biedt in vergelijking met de vorige generatie 6900HX chip. Die prestatieverhoging bedraagt tot 18 procent snellere single-threaded prestaties en maar liefst 78 procent snellere multithreaded prestaties.

Opmerkelijk is wel dat dit vlaggenschip CPU zal draaien op 55 tot 75W TDP, wat betekent dat AMD de prestaties boven de levensduur van de batterij stelt. Terwijl de minder energievretende Ryzen 7040 HS serie CPU's tussen de 35W en 45W zullen draaien, waardoor ze een meer redelijke balans tussen vermogen en prestaties vormen.

Ondertussen heeft AMD ook gezegd dat de Ryzen 7040 processoren ook Ryzen AI zullen ondersteunen, wat naar eigen zeggen "de eerste dedicated kunstmatige intelligentie hardware in een x86 processor" is. Met deze kunstmatige intelligentie zullen deze nieuwste laptop-CPU's effectiever kunnen multitasken en AMD zegt dat ze ook 20 procent beter zullen presteren dan de Apple M2 CPU, terwijl ze ook energiezuiniger zijn.

Nieuwe laptops met deze en andere CPU's uit de reeks zullen de komende maanden verkrijgbaar zijn bij onder meer Alienware, ASUS, Lenovo en MSI, vanaf februari.

