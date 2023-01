AMD heeft Radeon RX 7000 GPU's onthuld die in 2023 naar laptops komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2023 onthulde AMD verschillende nieuwe toevoegingen aan zijn producten, waaronder een nieuwe line-up van Ryzen 7000-serie mobiele processoren en Radeon RX 7000 mobiele GPU's met RDNA 3-technologie.

Het bedrijf richt zich op high-performance 1080p gaming op laptops met zijn Radeon RX 7600M XT en 7600M GPU's, maar het brengt ook enkele andere opties uit voor meer betaalbare dunne en lichte laptops.

Het topsegment van deze mobiele GPU's levert naar verluidt "uitzonderlijke" energie-efficiëntie en is ideaal voor 1080p gaming op ultra-instellingen of voor het maken van content op top-end gaming laptops.

Met deze nieuwste mobiele GPU's maakt AMD optimaal gebruik van de efficiëntie van de AMD RDNA 3-architectuur om de best mogelijke gaming-ervaring op laptops te bieden, zelfs op dunne en lichte laptops.

Het summum van deze nieuwe grafische processors is de AMD Radeon RX 7600M XT met 32 rekeneenheden en 8 GB GDDR6-geheugen. Volgens AMD is deze laptop GPU vergelijkbaar met Nvidia's RTX 3060 desktop grafische kaart, wat een gewaagde claim is. In feite beweert het bedrijf dat het maar liefst 26 procent meer FPS levert dan Nvidia's aanbod. Dat komt neer op maar liefst 184 FPS in Hitman 3 tijdens het spelen met maximale instellingen.

AMD's focus op energie-efficiëntie vertaalt zich in het gebruik van deze topklasse laptop GPU tot 120 watt, terwijl andere modellen zoals de RX 7700S en 7600S nog minder verbruiken. De Radeon RX 7700S is interessant omdat hij dezelfde 32 rekeneenheden en 8GB RAM heeft als de Radeon RX 7600M XT, maar maximaal 100 watt verbruikt. Toch zegt AMD dat het meer dan 80 FPS kan halen in Cyberpunk 2077.

Aan de meer betaalbare kant zijn de RX 6550M, RX 6450M en RX 6550S GPUS. Deze gebruiken de oudere AMD RDNA 2 architectuur, maar beheren nog steeds tot 16 compute units en 4GB RAM. Deze moeten helpen een breder scala aan betaalbare gaming laptops aan te bieden voor mensen met een budget.

Deze GPU's zullen beschikbaar zijn in een reeks gaming laptops in de loop van 2023. Samen met prestatieverbeteringen via FidelityFX Super Resolution 3.0 upscaling en Smart Shift RSR.

Andere hoogtepunten zijn ondersteuning voor DisplayPort 2.1, toegang tot raytracing-versnellers van de tweede generatie en volledige ondersteuning voor AV1-codering.

Geschreven door Adrian Willings.