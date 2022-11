AMD onthult zijn next-gen Radeon RX 7900 XTX en XT GPU's vanaf $899

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - AMD heeft laten zien wat het de meest geavanceerde gaming grafische kaarten in de industrie noemt. Deze nieuwe GPU's beloven uitzonderlijke prestaties en energie-efficiëntie tegen een redelijke prijs.

De AMD Radeon RX 7900 XTX en Radeon RX 7900 XT zijn gebouwd op AMD's RDNA 3-architectuur die 54 procent meer prestaties per watt belooft dan de vorige generatie.

De AMD Radeon RX 7900 XTX is het vlaggenschip van de nieuwe reeks grafische kaarten en AMD zegt dat deze kaart in staat is om 1,7 keer de prestaties van de Radeon RX 6950 XT te leveren bij 4K.

De nieuwste GPU's van het bedrijf zijn ook de eerste die DisplayPort 2.1-technologie met UHBR 13.5 ondersteunen. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn om monitoren met een hoge verversingssnelheid te gebruiken tot 480Hz bij 4K en 165Hz bij 8K.

Beste VPN 2022: De 10 beste VPN-aanbiedingen in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu op zoek bent naar een VPN om u online te beveiligen of geo-ontgrendelde sites, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Deze nieuwe GPU's beschikken over maar liefst 24 GB supersnel GDDR6-geheugen met een snelheid van 20 Gbps. De prestaties worden ook ondersteund door AI-powered tech die 2,7 keer meer prestaties levert dan de vorige generatie.

Deze laatste ondersteuning is interessant omdat het zal werken met de vers geplaagde Samsung Odyssey Neo G9. Een monitor waarvan gezegd wordt dat het de eerste 8K ultrawide gaming monitor is, echter met een alleen horizontaal scherm. Die monitor wordt volledig onthuld en getoond op CES in januari.

Naast de GPU's heeft het bedrijf ook updates onthuld voor AMD FidelityFX Super Resolution. Inclusief FSR 2.2 verbeteringen voor Forza 5 en andere titels. AMD plant ook een nieuwe versie van AMD FSR met AMD Fluid Motion Frames-technologie in 2023.

Streamers zullen ook blij zijn te lezen dat AMD gelijktijdige codering of decodering voor AV1 opneemt. Dat maakt zeven keer snellere videocodering en verbeterde prestaties en kwaliteit mogelijk voor het live streamen van je gameplay.

Lees hier meer over de GPU's.

Geschreven door Adrian Willings.