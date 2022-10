Hoe u het AMD RDNA 3 livestream-evenement kunt bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - AMD heeft aangekondigd dat het een livestream-evenement organiseert onder de naam "together we advance_gaming" om zijn next-gen AMD Radeon grafische hardware te onthullen.

Het bedrijf heeft gezegd dat het de "nieuwe high-performance, energie-efficiënte AMD RDNA 3 architectuur" zal tonen en zal laten zien hoe die nieuwe technologie nieuwe prestatieniveaus zal leveren voor gamers en content creators.

Wanneer vindt de AMD livestream plaats?

AMD's together we advance_gaming livestream evenement zal plaatsvinden op 3 november 2022. De livestream wordt uitgezonden op AMD's YouTube-kanaal op het volgende tijdstip:

Los Angeles - 13.00 uur PDT

New York - 4 pm EDT

Londen - 20.00 uur BST

Berlijn - 9 pm CET

Tokoyo - 5 uur JST (vrijdag)

Wat wordt er aangekondigd?

Op dit moment zijn er niet veel details over wat er tijdens het evenement wordt onthuld. Waarschijnlijk zal AMD de Radeon RX 7000 grafische kaarten aankondigen.

AMD heeft gezegd dat het met de volgende generatie grafische kaarten mikt op ongeveer 50 procent meer prestaties per watt. Er is echter nog geen officieel woord over wat dat betekent in termen van gaming prestaties.

Er wordt wel gedacht dat er enkele belangrijke veranderingen en upgrades zullen zijn aan de GPU-architectuur van het bedrijf. Dit omvat een "opnieuw ontworpen compute unit" en "geoptimaliseerde grafische pijplijn", maar wat dat betekent valt nog te bezien.

Interessant is dat AMD heeft gezegd dat het zich ook richt op het energiezuiniger maken van toekomstige grafische kaarten. In een gesprek met Tom's Hardware verklaarde Sam Naggziger, AMD's SVP & Product Technology Architect:

"De vraag naar gaming en rekenprestaties neemt alleen maar toe, en tegelijkertijd vertraagt de onderliggende procestechnologie vrij dramatisch - en de verbeteringssnelheid. De vermogensniveaus blijven dus stijgen. Nu hebben we een meerjarenplan van zeer aanzienlijke efficiëntieverbeteringen om die curve te compenseren, maar de trend is er."

Dit zou kunnen betekenen dat de volgende generatie minder stroom nodig heeft dan de 40-serie grafische kaarten van Nvidia. We zullen moeten afwachten.

