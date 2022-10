Windows 11 kan de prestaties van de AMD Ryzen 7000 beperken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bezitters van AMD's snelle Ryzen 7000 CPU's zouden kunnen merken dat ze niet zo snel zijn als ze zouden moeten zijn bij het gamen onder Windows 11, zo is gemeld.

Terwijl de AMD Ryzen 7000 CPU's meer dan capabel zijn, als de nieuwste en beste chips van het bedrijf, vertaalt zich dat momenteel niet in hoge snelheid bij het gamen onder Windows 11. Dat blijkt uit tests uitgevoerd door CapFrameX en Hardware Unboxed, die hun resultaten deelden op Twitter. Volgens hen is er iets aan de hand - en het lijkt erop dat de Windows 11 thread scheduler de schuldige is.

Eerst de resultaten. Bij het draaien van Metro Exodus bleek dat eerdere AMD-chips goed waren voor 176 frames per seconde, een aantal dat flopte tot 151 frames per seconde bij gebruik van de Ryzen 9 7950. De consensus is dat de dubbele Core Compute Die (CCD) configuratie van de nieuwe chip de thread scheduler in de war brengt, waardoor de framerates worden beïnvloed.

Update met SMT uit. Het uitschakelen van SMT kan het prestatieverlies bijna verhelpen.



Wat betekent dat? Misschien vermindert het verkleinen van de threadpool van het spel de kans dat 2 van N threads die gegevens delen over verschillende CCD's worden verspreid omdat N/2 over 2 veel kleiner is dan N over 2. https://t.co/vqnG79pWKB pic.twitter.com/nP7sVpOWCu- CapFrameX (@CapFrameX) 15 oktober 2022

Uit tests bleek wel dat het uitschakelen van de tweede CCD op de nieuwste chips de prestaties iets verbeterde. En, realistisch gezien, wie wil onderdelen van zijn nieuwe vlaggenschip - en dure - chip gaan uitschakelen? Niemand.

Het rokende pistool werd gevonden toen CapFrameX testte wat er zou gebeuren als ze Simultaneous Multithreading (SMT) uitschakelden met als resultaat dat de prestaties opnieuw verbeterden, hoewel niet tot het niveau dat iemand met de beste chip die AMD kan produceren zou verwachten. Door hetzelfde te doen met een enkele CCD-chip verbeterden de prestaties zelfs nog verder, wat de vinger legt bij Microsofts thread scheduler.

Dus wat gebeurt er nu? Het is nu waarschijnlijk aan Microsoft om een Windows 11 patch uit te brengen die de zaken oplost, maar voor nu kunnen bezitters van AMD Ryzen 7000 chips waarschijnlijk het beste gewoon wachten. En hetzelfde geldt misschien ook voor degenen die nadenken over een aankoop.

