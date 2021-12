Hoe AMDs productpremière 2022 live te bekijken vanaf CES

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - AMD heeft aangekondigd dat het een keynote zal houden tijdens CES waar het een aantal nieuwe producten zal onthullen die gericht zijn op gamers, makers en gebruikers van mobiele pcs.

Begin januari zal het bedrijf een aantal dingen laten zien, waaronder aankomende AMD Ryzen-processors en AMD Radeon grafische oplossingen.

We hebben al hints gezien voor sommige van deze producten, inclusief plagen van andere merken die AMD-onderdelen in hun laptops zullen gebruiken, maar er is nog weinig bekend.

Zet dinsdag 4 januari in uw agenda en sluit u aan bij AMD CEO @LisaSu voor ons #AMD2022 Product Premiere livestream-evenement. We kunnen niet wachten om onze nieuwste innovaties op het gebied van high-performance computing te presenteren - tot dan! — AMD (@AMD) 13 december 2021

Zoals gewoonlijk zal Dr. Lisa Su, president en CEO van AMD, aan het roer staan en pronken met AMDs plannen voor 2022 en wat het bedrijf belooft een onvergetelijk jaar te worden.

Als je het leuk vindt om te kijken, zul je blij zijn te lezen dat de livestream van Product Premiere voor het publiek toegankelijk is.

Om de AMD-keynote te bekijken, heb je een aantal opties. Je kunt het hier op AMDs officiële site bekijken door je aan te melden om te kijken.

Op die pagina kun je het ook aan je agenda toevoegen .

Tijdens CES AM is van plan om een aantal dingen te laten zien, waaronder:

Gaming op een hoger niveau met AMD Advantage-laptops

AMD Ryzen mobiele processors voor ultradunne notebooks

Nieuwe commerciële laptops met AMD Ryzen PRO mobiele processors

Op maat gemaakte desktops met AMD Ryzen-processors en AMD Radeon Graphics

De AMD keynote vindt plaats op 4 januari 2022 op de volgende tijden:

7 uur Pacific Time

10.00 uur Eastern Time

15.00 uur GMT

16:00 uur CET

Volg AMD op Twitter , Facebook en Linkedin om op de hoogte te blijven.