Wat is AMD FidelityFX Super Resolution? En hoe werkt het?

(Pocket-lint) - Begin juni 2021 onthulde het bedrijf tijdens AMDs Computex-keynote een aantal nieuwe dingen, waaronder door RDNA 2 aangedreven mobiele GPUs en FidelityFX Super Resolution.

AMD FidelityFX Super Resolution is AMDs antwoord op Nvidias deep learning super sampling (DLSS) . Maar wat doet het en hoe werkt het?

In theorie is AMD FidelityFX Super Resolution een technologie die is ontworpen om gamers het beste van twee werelden te bieden. Wanneer geactiveerd, hoeft u niet langer te kiezen tussen hoge framesnelheden en afbeeldingen met een hoge resolutie.

FidelityFX Super Resolution (ook bekend als FSR) is in wezen ontworpen om je graphics op te schalen terwijl je speelt. Hiermee kunt u afbeeldingen uitvoeren met een hogere framesnelheid, maar ook met 4K. Dus terwijl de game-engine rendert op 1080p, is de uiteindelijke output 1440p of 4K.

AMDs technologie gebruikt een "geavanceerd edge-reconstructie-algoritme" om elk frame dat wordt verzonden op te schalen.

Op dezelfde manier als Nvidias DLSS, heeft AMDs FidelityFX Super Resolution vier verschillende modi. Ultra kwaliteit, kwaliteit, gebalanceerd en prestaties. Aan de ene kant van het spectrum heb je Ultra Quality die zich richt op de beste graphics, terwijl Performance je de hoogste FPS geeft.

Het idee is dat de Ultra Quality-modus je hogere framesnelheden zou geven dan je zou krijgen als je native games met een hoge resolutie probeert uit te voeren.

FidelityFX Super Resolution maakt blijkbaar twee passen om de visuele kwaliteit van de eindafbeeldingen te verbeteren. De eerste is een opschalingsalgoritme voor edge-reconstructie dat de graphics reviseert en een tweede die het uiteindelijke beeld verscherpt en meer duidelijkheid toevoegt.

Interessant is dat de initiële resolutie verandert afhankelijk van de modus die je hebt geselecteerd. Als de uiteindelijke uitvoer bijvoorbeeld 4K is, wordt de Ultra Quality-modus aanvankelijk weergegeven op 2954 x 1662 voordat wordt opgeschaald. Terwijl de kwaliteitsmodus 2560 x 1440 gebruikt en de gebalanceerde modus 2259 x 1270, terwijl de prestatiemodus 1080p gebruikt.

FidelityFX Super Resolution is ontworpen om met veel meer grafische kaarten te werken dan Nvidias DLSS-aanbod. Zoals het er nu uitziet, wordt FSR ondersteund door AMDs RX 6000, RX 5000, RX 500 en 400 grafische kaarten. Interessant is dat het ook werkt op een verscheidenheid aan Nvidias GPUs - vanaf de 10-serie kaarten.

FSR is nu algemeen beschikbaar voor gebruik. Als je de juiste apparatuur hebt en een game die dit ondersteunt, dan heb je alleen de nieuwste AMD Radeon-driver nodig om aan de slag te gaan.

Vanwege het open karakter van FSR bestaat de kans dat het in de toekomst ook op consoles zal verschijnen.

Net als Nvidias DLSS, vertrouwt FidelityFX Super Resolution op game-ontwikkelaars om de optie toe te voegen om het in hun games te gebruiken. Toch zijn er een paar games die dit al ondersteunen:

anno 1800

Asterigos

Baldurs Gate III Gate

DOTA 2

Rand van de eeuwigheid

Kwaadaardig genie 2

Goddaling

FarCry 6

Landbouwsimulator 22

uitgesproken

Kingshunt

Myst

Necromunda: gehuurd pistool

Resident Evil: Dorp

Swordsman Remake

Terminator-weerstand:

De Riftbreaker

Vampire The Masquerade: Bloodhunt

22 raceseries

Er zullen in de toekomst meer games zijn en je kunt nu de lijst zien en je favoriete games om ondersteuning vragen.

