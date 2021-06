AMD brengt RDNA 2-technologie naar gaming-notebooks

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de Computex-keynote van AMD onthulde het bedrijf dat het RDNA 2-technologie naar gaming-notebooks met Radeon RX 6000M GPUs brengt. Dit zijn mobiele grafische processors waarvan het bedrijf zegt dat ze niet alleen een betere energie-efficiëntie en snellere prestaties bieden, maar ook ondersteuning voor ray tracing.

Er werd een aantal mobiele GPUs aangekondigd, waaronder het vlaggenschip Radeon RX 6800M - de snelste AMD Radeon GPU voor gaming-notebooks.

Deze hoogwaardige mobiele grafische kaart is blijkbaar in staat om prestaties op desktopniveau te leveren met hoge framesnelheden, zelfs bij gamen met 1440p (wat snel de norm wordt op gaminglaptops).

Deze mobiele grafische kaarten zijn gebaseerd op de AMD RDNA 2-gamingarchitectuur en bieden 50 procent hogere snelheden en 43 procent lager stroomverbruik in vergelijking met eerdere AMD GPUs. AMD zegt dat je kunt gamen met hoge framesnelheden (120FPS bij 1440P) en ook het voordeel hebt van AMD Infinity Cache en DirectX Raytracing (DXR) -mogelijkheden.

Dit vlaggenschip heeft ook 12 GB GDDR6 RAM, vergelijkbaar met de onlangs aangekondigde RTX 3080 Ti van Nvidia. Evenals 40 concurrerende eenheden en straalversnellers en een Game Clock-snelheid van 2300 MHz.

Dit alles betekent dat AMD kan beweren dat zijn vlaggenschip beter presteert dan Nvidias RTX 3080 in de huidige triple-A-gametitels - hoewel misschien niet in termen van ray tracing . Het bedrijf heeft ook de GPUs geoptimaliseerd om te helpen met gamen op batterij, als dat jouw ding is.

Naast deze aankondiging heeft AMD ook FidelityFX Super Resolution onthuld, vergelijkbaar met Nvidias DLSS . Deze technologie maakt gebruik van geavanceerde opschalingstechnologieën om tegelijkertijd hoge framesnelheden en ongelooflijke beelden te leveren.

AMD beweert dat je met deze technologie 2,5 keer de prestaties in 4K krijgt en zegt dat het opschalingsalgoritme ook "gaming-ervaringen met een bijna native resolutie" zal opleveren. Deze technologie is beschikbaar vanaf 22 juni.

Je kunt de Radeon RX 6000M GPUs verwachten in toekomstige gaming-laptops, waaronder ASUS ROG Strix G15, HP Omen 16 en machines van Lenovo, MSI en meer in de komende maanden.

Geschreven door Adrian Willings.