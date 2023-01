Acer verfrist zijn Aspire-laptops met enkele nieuwe specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft CES 2023 gebruikt om een vernieuwing van zijn Aspire 3 en Aspire 5 laptops te onthullen.

Allereerst krijgt de Aspire 5 een boost met 13e-gen Intel-processoropties voor snellere prestaties en multitasking, en krijgt de optie van discrete Nvidia GeForce RTX 2050 grafische kaarten voor verrassend krachtige grafische mogelijkheden.

Deze extra's zullen de prijs opdrijven, zouden we zeer veilig aannemen, net als de kans om dikke M.2 opslagopties en extra RAM toe te voegen, waardoor de Aspire 5 potentieel een beetje een vreemde keuze is wanneer meer premium modellen beschikbaar zijn met deze ingebouwd.

Het zal 1080p of 1440p display keuzes, waardoor voor een echt aanpasbare bouwen op basis van wat je wilt van het, op zijn minst.

De Aspire 3, ondertussen, zal een echte budget optie zijn, met Intel's slanke i3-N chip voor prestaties die waarschijnlijk niemand van zijn sokken zal blazen.

We hebben nog geen prijzen voor beide modellen, maar in beide gevallen betekent de geboden personalisatie dat je de laptop die je wilt hebben, moet uitzoeken om precies te weten hoeveel hij je gaat kosten.

Het zijn echter niet de meest glamoureuze laptops die Acer tijdens CES 2023 heeft onthuld, dus houd onze Acer-hub in de gaten voor meer nieuws.

Geschreven door Max Freeman-Mills.