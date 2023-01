Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft zijn Swift line-up voor 2023 aangekondigd, en deze bevat twee volledig nieuwe modellen, de Swift Go 14 en Swift Go 16.

Deze nieuwe modellen worden vergezeld door de Swift 14 en Swift X 14, die beide high-performance ultraportables zijn.

Acer's Swift 5 was een van onze favoriete laptops van 2022, en we zijn enthousiast om te zien wat het merk dit jaar op tafel brengt.

Laten we erin duiken en zien wat elk model biedt.

Acer Swift Go

De Swift Go zal beschikbaar zijn met een 14-inch of 16-inch display, beide modellen zijn voorzien van 16:10 OLED-panelen met een soepele 120Hz verversingssnelheid.

Het scherm heeft een piekhelderheid van 500 nits, 100 procent DCI-P3-dekking en VESA DisplayHDR True Black 500-certificering.

Het 14-inch model heeft een resolutie van 2,8K (2880 x 1800), terwijl het 16-inch model een 3,2K (3200 x 2000) paneel heeft.

Ze worden aangedreven door Intel's 13e generatie H-serie chips en zijn geverifieerd onder het Intel Evo-platform. In sommige regio's zullen ook AMD-versies beschikbaar zijn.

Beide modellen hebben verlichte toetsenborden en Acer's milieuvriendelijke OceanGlass trackpads en Thunderbolt 4-connectiviteit (op de Intel-modellen).

Er is een indrukwekkend hoge resolutie 1440p webcam aan boord, samen met een verbeterd koelsysteem met twee ventilatoren.

De Swift Go laptops ondersteunen tot 2TB PCIe Gen 4 opslag en tot 16GB LPDDR5.

Het 16-inch model is in juni verkrijgbaar in Noord-Amerika vanaf 899,99 dollar en in maart in Europa vanaf 1099 euro.

Het 14-inch model is vanaf mei verkrijgbaar in Noord-Amerika, eveneens vanaf 899,99 dollar, en in Europa in februari, vanaf 999 euro.

Acer Swift 14

De Swift 14 heeft een vergelijkbaar ontwerp als het model van vorig jaar, met een CNC-bewerkt chassis met gouden accenten in Mist Green of Steam Blue.

Hij krijgt een upgrade naar de nieuwe 13e generatie Intel H-serie processoren om de prestaties te verbeteren, terwijl hij nog steeds een batterijduur van 9,5 uur biedt.

Je kunt kiezen uit twee 14-inch touchscreen opties, met een WQXGA (2560 x 1600) of WUXGA (1920 x 1200) resolutie.

Dit model beschikt ook over een 1440p webcam, met Windows Hello ondersteuning en een geïntegreerde vingerafdruklezer.

De Acer Swift 14 weegt slechts 1,2 kg en is slechts 14,95 mm dik. Hij is vanaf maart verkrijgbaar in de VS, vanaf $1299,99.

In Europa begint hij bij 1.699 euro en zou hij ergens in januari beschikbaar moeten zijn.

Acer Swift X 14

De Swift X 14 voegt de optie van een Nvidia GeForce RTX 4050 toe aan de mix, waardoor het ideaal is voor content creatie, en mogelijk ook wat lichte gaming.

Natuurlijk draait dit model ook Intel's nieuwste 13e generatie H-serie processoren, samen met een nieuwe thermische oplossing om alles koel te houden.

Een opnieuw ontworpen chassis zorgt voor een grotere batterij, en op zijn beurt kan dit model ook tot 9,5 uur batterijduur bieden.

Het heeft een 120Hz 2.8K OLED display met 100 procent DCI-P3 dekking en HDR ondersteuning.

De Acer Swift X 14 lanceert in april in de VS, met een startprijs van 1.199,99 dollar. In Europa begint hij bij 1.499 euro en is hij ook vanaf april verkrijgbaar.

