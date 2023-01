Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft de Chromebox CXI5 aangekondigd, een ChromeOS desktop PC met snelle opstarttijden en een redelijk prijskaartje.

De machine is ontworpen voor school en werk, wordt geleverd met een 12e generatie Intel Core i7-processor en draait Google's operatiesysteem, dus kan internetten, Office-toepassingen en nog veel meer.

Hij wordt geleverd met vier USB 3.2 Gen 2 Type A-poorten, plus een paar USB 4 Gen 3 Type-C in-/uitgangen. Er zijn ook twee HDMI 2.1-poorten, dus kan tot vier externe monitoren ondersteunen wanneer gekoppeld aan de USB-C.

Intel Wi-Fi 6E (Gig+) technologie is aan boord voor snelle draadloze netwerken, terwijl 2.5G Gigabit Ethernet ook aanwezig is voor een bekabelde verbinding.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Acer heeft ook de Add-In-One 24 aangekondigd, die bestaat uit een 24-inch Full HD-monitor met een speciaal dock voor de meegeleverde Chromebox CXI5. Dit fungeert dus als een alles-in-één desktopoplossing.

De monitor bevat een 115-graden 5-megapixel webcam, dubbele microfoons en stereo 4W luidsprekers.

Er komt ook een Acer Chromebox Enterprise CXI5-model beschikbaar.

De standaard Chromebox CXI5 begint bij $289,99 en zal in het eerste kwartaal van het jaar beschikbaar zijn in de VS en Noord-Amerika. De Add-In-One 24 set zal beginnen bij $799,99 met een vergelijkbare beschikbaarheid.

Een Britse en Europese release begint in maart. De prijzen moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.