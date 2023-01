Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft vier nieuwe gaming laptops onthuld als onderdeel van zijn CES 2023 presentatie.

Zoals je zou verwachten, profiteren de nieuwe modellen van de nieuwste Intel 13th Gen mobiele processoren en Nvidia RTX 40-serie GPU's.

Met afmetingen variërend van 16 tot 18 inch is er een gaming laptop voor bijna iedereen, laten we een kijkje nemen.

Predator Helios 16 en 18

De nieuwe Predator Helios-laptops hebben een gloednieuw chassis met verbeterd thermisch beheer.

Het 18-inch model is het grootste in de reeks en is zoals gewoonlijk zeer configureerbaar.

Hij kan worden uitgerust met een Intel 13e generatie Core i9-processor en een Nvidia RTX 4080 met een 165W TGP.

Schermopties variëren van een bescheiden 1920 x 1200 165Hz IPS, helemaal tot een 250Hz Mini LED met 1000 lokale dimzones.

Ondertussen biedt het 16-inch model een 2560 x 1600 165Hz scherm of 250Hz Mini LED met meer dan 1000 nits piekhelderheid.

Beide modellen profiteren van een vereenvoudigde matzwarte behuizing met slankere randen en verbeterde thermische oplossingen aan de binnenkant, waaronder een vloeibaar metalen thermische verbinding.

Het toetsenbord met RGB-achtergrondverlichting is verbeterd om een helderdere en meer uniforme kleur te tonen met vloeiende lichteffecten.

Deze effecten strekken zich uit over de ventilatie aan de achterzijde en zijn eenvoudig te bedienen met Acer's PredatorSesne software, die een eigen speciale toets heeft voor snelle toegang.

Het 16-inch model is in maart verkrijgbaar in Noord-Amerika vanaf $1.699,99 en in februari in Europa vanaf €2.399,-.

De 18-incher is in april verkrijgbaar in Noord-Amerika vanaf 1.599 dollar en in maart in Europa vanaf 2.499 euro.

Nitro 16 en 17

De nieuwe Nitro 16 heeft een 5 procent groter scherm dan zijn voorganger en is verkrijgbaar met WUXGA- of WQXGA-resoluties, met 165 Hz.

Het ondersteunt Nvidia Advanced Optimus, waardoor gebruikers kunnen schakelen tussen geïntegreerde graphics en de speciale GPU om de batterijprestaties te verbeteren.

De Nitro 17 biedt de keuze uit een 144Hz/165Hz FHD- of 165Hz QHD-scherm.

Beide modellen zijn voorzien van vierzone RGB-achtergrondverlichting op het toetsenbord en hebben een indrukwekkende screen-to-body verhouding.

De nieuwe Nitro-laptops kunnen worden geconfigureerd met 13e generatie Intel HX-serie processoren en Nvidia RTX 40-serie graphics.

Ook deze profiteren van een vloeibaar metalen thermische verbinding en verbeterde luchtstroom- en koeloplossingen.

De Nitro 16 lanceert deze mei in Noord-Amerika en Europa met een startprijs van 1199,99 dollar of 1.499 euro.

De Nitro 17 komt ook in mei op de markt en begint bij 1.199,99 dollar of 1.599 euro.

Geschreven door Luke Baker.