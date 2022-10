Acer Chromebook 516 GE is vierkant gericht op laptop gamers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Chromebooks en gaming zijn geen twee dingen die normaal gesproken samengaan, maar daar komt verandering in. Zeg hallo tegen de Acer Chromebook 516 GE.

De nieuwe machine belooft toegang tot meer dan 1000 games via cloud gaming van Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming en Amazon Luna. Hoewel het nu misschien een goed moment is om er een uit te gieten voor Google's eigen Stadia, dat helaas op sterven na dood is.

Dat zijn de games, maar hoe zit het met de hardware? Acer zegt dat de Chromebook 516 GE wordt aangedreven door 12e generatie Intel Core-processoren en 16GB LPDDR4X RAM. Een 256GB PCIe NVMe SSD zorgt voor de opslag, maar vergeet niet - je streamt al je games dus je hebt hier geen terabytes op terabytes aan opslag nodig. Welkom in de toekomst!

Verder is er een ultra-soepel 120Hz refresh rate scherm dat draait op WQXGA (2560x1600) en 16 inch groot is. Een 100 procent sRGB-kleurengamma betekent dat zowel gamers als creatieven een vlekkeloze kleurweergave kunnen verwachten, wat ze ook doen.

Andere wetenswaardigheden zijn de meegeleverde ondersteuning voor DTS audio en een gaming toetsenbord met ondersteuning voor anti-ghosting technologie. Dat betekent dat supersnelle ingangen geen probleem moeten zijn en, ja, er is RGB ondersteuning. Het zou immers geen gaming laptop zijn zonder dat.

Poorten in overvloed sieren de Chromebook 516 GE - Acer zegt dat we kunnen uitkijken naar dubbele USB Type C, USB Type A en HDMI-poorten, terwijl Bluetooth 5.2 ook beschikbaar is. Gooi in negen uur batterijduur bij het gamen, en je kunt niet echt ver verkeerd gaan.

De Acer Chromebook 516 GE kost £849 / $649 / €999 als hij in de verkoop gaat. Dat gebeurt in oktober in de Verenigde Staten, Europa in december en het Verenigd Koninkrijk in januari 2023.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.