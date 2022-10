Acer Swift Edge is 's werelds lichtste 16-inch OLED-laptop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft de naar eigen zeggen "lichtste" 16-inch OLED-laptop ter wereld aangekondigd.

De Acer Swift Edge weegt slechts 1,17 kg dankzij het 4K OLED-scherm (3840 x 2400) en een slank chassis van magnesium-aluminiumlegering.

Hij is 12,95 mm hoog en heeft een smalle rand met een verhouding van 92 procent tussen scherm en behuizing.

Het scherm is geschikt voor 500 nits piekhelderheid en heeft een reactietijd van minder dan 0,2ms. Het ondersteunt VESA DisplayHDR True Black 500 en TÜV Rheinland Eyesafe beeldschermcertificeringen.

De nieuwe Acer laptop wordt aangedreven door AMD Ryzen Pro 6000 Series en Ryzen 6000 Series verwerking, afhankelijk van uw keuze van spec, terwijl de Microsoft Pluton security processor wordt geleverd als standaard, om cyberaanval te voorkomen.

Biometrische verificatie en een Noble Wedge Lock slot zijn ook inbegrepen voor degenen die extra bescherming nodig hebben.

Hij wordt geleverd met maximaal 1TB SSD-opslag (1024GB PCIe NVMe SED SSD).

De nieuwe Swift Edge ondersteunt Wi-Fi 6E draadloze connectiviteit en biedt meerdere poorten, zoals HDMI 2.1, twee USB-C, twee USB-A en een 3,5mm audio-aansluiting.

De Acer Swift Edge is later deze maand verkrijgbaar, vanaf 1.499 pond in het Verenigd Koninkrijk, 1.499 dollar in de VS en 1.499 euro in Midden-Europa.

Geschreven door Rik Henderson.