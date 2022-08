Acer introduceert een duurzamere Chromebook, de Vero 514

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Acer heeft een nieuwe Chromebook aangekondigd, met de nadruk op eco-bewustzijn, repareerbaarheid en duurzaamheid.

De notebook heet de Vero 514 en het merk heeft bij het ontwerp rekening gehouden met de gehele levenscyclus van het product.

-

Dat begint al bij de verpakking, die voor 90 procent uit gerecycled papier bestaat, en eindigt bij het chassis van de Chromebook zelf.

De Vero 514 is gemaakt van 30 procent post-consumer gerecycled plastic, terwijl het touchpad-oppervlak is gemaakt van 100 procent oceaangebonden plastic.

De laptop heeft een duurzaamheidstest op militair niveau doorstaan om er zeker van te zijn dat het gerecyclede chassis aan de normen voldoet.

Wanneer de Chromebook wat ouder begint te worden, is ook rekening gehouden met repareerbaarheid, upgrades en recycling.

Hoewel al deze milieuvriendelijkheid belangrijk is, is het alleen belangrijk als het in de eerste plaats een goed product is. Gelukkig zien de specificaties er ook indrukwekkend uit.

De Vero 514 is uitgerust met een Intel 12e generatie processor en biedt een batterij met een gebruiksduur van 10 uur en ondersteuning voor snel opladen.

Het 14-inch Full HD-touchscreen is voorzien van antireflecterend Corning Gorilla Glass en biedt een sRGB-dekking van 100 procent en een helderheid van 300 nits.

De Acer Chromebook Vero 514 is vanaf oktober verkrijgbaar in de VS voor een prijs van 499,99 dollar.

In Europa is hij vanaf november verkrijgbaar met prijzen vanaf €599.

Geschreven door Luke Baker.