(Pocket-lint) - Acer heeft in het kader van zijn wereldwijde persconferentie twee Chromebooks aangekondigd die zijn ontworpen voor het nieuwe hybride werken.

De Acer Chromebook Spin 714 is een 14-inch convertible device dat is geoptimaliseerd voor videobellen. Het apparaat is voorzien van een Full HD MIPI-webcam met technologie voor ruisonderdrukking in de tijd en een dubbele circofoonarray.

Het apparaat is Intel Evo-gecertificeerd en draait tot 12e generatie Intel Core i7-processor. De batterij gaat tot 10 uur mee op een enkele lading, terwijl snellaadmogelijkheden betekenen dat u vier uur gebruik kunt maken van slechts 30 minuten oplaadtijd.

Er wordt een USI-stylus meegeleverd die in het dock kan worden geplaatst en 4.096 niveaus van drukgevoeligheid biedt. DTS Audio is aan boord voor het geluid. Twee Thunderbolt 4-poorten zijn inbegrepen, evenals een HDMI-uitgang.

De Chromebook Spin 714 is vanaf augustus verkrijgbaar in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk, voor een prijs van $749,99 / €879 / £799.

Er zal ook een Enterprise-editie beschikbaar zijn.

De Acer Chromebook Tab 510 is een Chrome OS-tablet met een 10,1-inch 1920 x 1200-scherm en een 5-megapixel frontcamera voor videobellen. Aan de achterzijde is ook een 8-megapixelcamera te vinden.

De tablet wordt aangedreven door de Snapdragon 7c Gen 2 CPU met optionele 4G LTE-ondersteuning.

De tablet bevat ook een dockable stylus, met een optionele Keyboard Folio case beschikbaar ook. De batterij gaat naar verluidt 11 uur mee op een enkele lading.

De Chromebook Tab 510 zal vanaf juli verkrijgbaar zijn in zowel Noord-Amerika als het Verenigd Koninkrijk, voor een prijs van $ 399,99 / £ 399.

Geschreven door Rik Henderson.