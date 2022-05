Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft een versie van zijn Predator Helios 300-gaminglaptop aangekondigd die brilloze 3D biedt via een stereoscopisch scherm.

De Predator Helios 300 SpatialLabs Edition maakt gebruik van speciale software om tijdens het spelen een live 3D-effect te creëren voor "meer dan 50 populaire games". Verdere ondersteuning is gepland voor na de lancering.

"We zijn verheugd dat we met de Predator Helios 300 SpatialLabs Edition een nieuwe dimensie kunnen toevoegen aan gaming, waarmee we toonaangevende stereoscopische 3D-gaming zonder bril mogelijk kunnen maken", aldus Jerry Kao, mede-COO van Acer.

"Door onze SpatialLabs-technologie te integreren in onze Predator-gaminglaptops hopen we een nieuwe categorie meeslepende game-ervaringen te creëren."

De Helios 300 SpatialLabs Edition maakt gebruik van een 15,6-inch Ultra HD-beeldscherm met daarop een lenticulaire lens van vloeibaar kristal gelijmd. Hierdoor kunnen niet-ondersteunde games in 2D worden bekeken, net als bij normale gaminglaptops.

Hij kan worden uitgerust met maximaal 12e generatie Intel Core i9-processor, Nvidia GeForce RTX 3080-graphics, 32 GB RAM en SSD-opslag.

Hij wordt geleverd met Windows 11 uit de doos, een HDMI 2.1-poort, Thunderbolt 4 en twee USB 3.2 Gen2-ingangen.

De prijs van de Predator Helios 300 SpatialLabs Edition begint bij $3.399,99 / €3.299 en is vanaf het begin van het vierde kwartaal verkrijgbaar in Noord-Amerika. Europese gamers kunnen hem vanaf september bemachtigen.

Geschreven door Rik Henderson.