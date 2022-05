Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft nieuwe laptops aangekondigd in zijn Swift- en Spin-gamma, met 12e generatie Intel Core-processors en voorgeïnstalleerde Windows 11 in de mix.

De Acer Swift 3 OLED is Intel Evo geverifieerd en wordt geleverd met een 14-inch WQXGA+ OLED-scherm (vandaar de naam). Hij draait op 12e generatie Intel Core H-serie verwerking met Iris Xe graphics en kan worden uitgerust met maximaal 16 GB LPDDR5 RAM.

Een PCI2 Gen4 SSD zorgt voor de opslag, terwijl de batterij naar verluidt tot 10 uur meegaat. Een snelle oplading van 30 minuten kan ook zorgen voor vier uur gebruik.

De Swift 3 OLED weegt 1,4 kg en is slechts 17,9 mm dik. Hij is ook voorzien van een OceanGlass touchpad dat is gemaakt van "oceaangebonden" plastic afval.

Hij is vanaf juli verkrijgbaar in de VS, het VK en Europa, voor een prijs van $899,99 / €999 / £1,099.

De nieuwe Acer Spin 5 is een converteerbare notebook met een 14-inch WQXGA (2560 x 1600) touch-display. Hij kan worden gespec'ed tot een 12e generatie Intel Core i7-processor met 16 GB RAM en 1 TB SSD-opslag.

Er zijn twee USB-C poorten die Thunderbolt 4 ondersteunen voor snelle data- en stroomlevering.

Net als de Swift 3 OLED is ook de nieuwe Spin 5 vanaf juli verkrijgbaar, geprijsd op $1.349,99 / €1.399 / £1.399.

Tot slot wordt de nieuwe Acer Spin 3 2-in-1 geleverd met een Full HD-touchscreen en Acer's eigen Active Stylus.

Ook hier is de 12e generatie Intel Core-processor de oplossing, met SSD-opslagopties. Het heeft ook dubbele USB-C poorten met Thunderbolt 4.

Hij is vanaf juni verkrijgbaar in Europa en het Verenigd Koninkrijk, augustus in de VS. De prijs begint bij $849,99 / €999 / £899.

