(Pocket-lint) - Acer heeft een opgefriste Chromebook Spin 514 aangekondigd, en het is een van de eerste Chromebooks met de nieuwste AMD Ryzen 5000 C-processoren.

De Spin 514 is ver verwijderd van de Chromebooks met lage specificaties uit het verleden en zou dankzij de grotere verwerkingskracht in staat moeten zijn om serieus productief te zijn.

Acer heeft ook veel nadruk gelegd op conferentiegesprekken en zegt dat de ingebouwde Full HD-webcam is voorzien van technologie om schitteringen te verminderen en een ingebouwd privacyscherm wanneer de webcam niet in gebruik is.

De audio zou behoorlijk moeten zijn dankzij de dubbele microfoons en de dubbele naar boven gerichte luidsprekers.

Het scherm is uiteraard een aanraakscherm, aangezien dit een converteerbaar apparaat is. Het is 14-inch met een Full HD-resolutie en een voorkant van Corning Gorilla Glass.

Het scherm heeft een sRGB-dekking van 100 procent en een aantrekkelijke smalle rand.

De duurzaamheid van de nieuwe Spin 514 zou weinig zorgen moeten baren, want hij heeft de MIL-STD 810H-classificatie van militaire kwaliteit behaald.

De prijs begint bij $579,99, een flinke stap omhoog ten opzichte van het 2021 model dat we vorig jaar testten, maar het zou ook een betere performer moeten zijn.

Het nieuwe model zal in Q3 2022 op de markt komen, we vermoeden dat we het aanhoudende chip-tekort te danken hebben aan zo'n late releasedatum.

Geschreven door Luke Baker.