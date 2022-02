Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft vernieuwde versies van zijn Swift 5 en Swift 3 laptops onthuld, compleet met Intel's nieuwe 12e generatie Core-chips en Iris Xe graphics.

De nieuwe Swift 5 heeft een tweekleurige aluminium behuizing en een 16:10 2.560 x 1.600 scherm. Het heeft een 12-core CPU, 16 GB LPDDR5 RAM en 2 TB SSD-opslag. Het biedt ook een batterijduur van 10 uur en snel opladen waarmee je vier uur kunt gebruiken na 30 minuten opladen. Andere kenmerken zijn twee Thunderbolt 4-poorten, twee USB 3.2 Gen 1-poorten en HDMI 2.1.

Oh, en het heeft een 1080p webcam en trackpad gemaakt van oceaangebonden plastic afval. Het is ook Intel Evo-gecertificeerd.

De Swift 3 heeft een 16:9-scherm (1080p of 1440p) in een 14-inch frame. Het heeft ook een 1080p-webcam, 2 TB SSD-ruimte, 30 minuten snel opladen en een overvloed aan poorten. Acer is van plan om het samen met de Swift 5 in juni 2022 uit te brengen. De Swift 5 begint bij $ 1.499, terwijl de Swift 3 in de VS begint bij $ 850. De Swift 3 is ook verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Geschreven door Maggie Tillman.