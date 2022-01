Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer heeft voor 2022 drie gaming-laptops aangekondigd die draagbare pc-gaming naar een hoger niveau tillen.

Het wordt geleid door de Acer Predator Triton 500 SE, met zijn Nvidia GeForce RTX 3080 Ti GPU en 12e generatie Intel Core i9-processor.

De papa van het assortiment komt ook in een ontwerp dat er net zo comfortabel uitziet op de werkplek als in een gameruimte. Het kan worden gespecificeerd met maximaal 32 GB 5.200 MHz LPDDR5 RAM en 2 TB PCIe Gen4-opslag.

De volledig metalen behuizing is slechts 19,9 mm op het dunste punt, maar beschikt nog steeds over koeltechnologie om te voorkomen dat hij een radiator wordt tijdens het gamen - inclusief een drievoudig ventilatorsysteem.

Het WQXGA-scherm (2560 x 1600) is 16-inch en ondersteunt een verversingssnelheid van 240 Hz.

De Predator Triton 500 SE is vanaf februari verkrijgbaar in Centraal-Europa en kost vanaf €3.499; Maart in de VS, geprijsd vanaf $ 2.299,99; en Q2 in het VK, geprijsd vanaf £ 1.999.

Ook onthuld tijdens CES 2022 was de Acer Predator Helios 300 in 15,6-inch en 17,3-inch schermafmetingen, met elk tot 12e generatie Intel Core i7-verwerking en Nvidia GeForce RTX 3080 graphics.

Het 15,6-inch model kost vanaf $ 1.649,99 / € 2.299 / £ 1.399 wanneer het in februari aankomt. Terwijl de 17,3-incher geprijsd zal zijn vanaf $ 1.749,99 / € 2.399 / £ 1.499.

Ten slotte komt er in februari ook een Acer Nitro 5 voor Europa en het VK, maart in de VS.

Het wordt ook geleverd in 15,6-inch en 17,3-inch varianten, die kunnen worden gespecificeerd met Intel- of AMD-CPU's en tot GeForce RTX 3070 Ti-graphics.

Weer beschikbaar vanaf februari (afhankelijk van de locatie en het model), het kost $ 1.049,99 / € 1.549 / £ 799.