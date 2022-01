Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer is zeker geen onbekende voor Chromebooks, als een bedrijf dat veel variaties biedt in zijn assortiment, en CES 2022 heeft gebruikt om de update voor zijn Chromebook Spin 513 te onthullen.

Dus wat is er nieuw en opwindend aan het 2022-model? De belangrijkste troef van de Spin 513 is de beeldverhouding van het 13,5-inch scherm, dat als 3:2 paneel veel groter is dan veel bredere schermformaten.

Acer noemt dit een VertiView-paneel - we kunnen zien wat je daar hebt gedaan - compleet met een resolutie van 2256 x 1504 voor scherpe beelden. Die verhouding zal met name handig zijn voor het bekijken van documenten en dergelijke, waardoor deze productiviteitsmachine een aantrekkelijke hoek krijgt.

De 2022 Spin 513 is ook de eerste Chromebook die de Kompanio 1380 van MediaTek gebruikt , de octa-coreprocessor die eind 2021 op MediaTek Summit werd aangekondigd, als een geavanceerdere versie van dit deel van de markt. Dit zal dus geen Chromebook zijn, met andere in het oog springende functies zoals Wi-Fi 6, DTS Audio en duurzaamheid van militaire kwaliteit.

Zoals de naam van het product ook duidelijk maakt: dankzij het scharnier van de Chromebook Spin 513 kunt u eenvoudig de traditionele laptopvorm overnemen in tent-, tablet- of standaardformaten om lichter werk te maken bij het presenteren in verschillende scenario's.

Daarnaast heeft Acer CES 2022 ook gebruikt om updates aan te kondigen voor zijn (niet-converteerbare) Chromebook 315 (15,6 inch) en Chromebook 314 (14 inch) modellen door respectievelijk een ontspiegeld scherm en OceanGlass Touchpad toe te voegen.

De Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) zal vanaf april 2022 in Europa te koop zijn voor een prijs van € 649, terwijl de VS een latere release zal krijgen, in juni 2022, voor een prijs van $ 599,99.