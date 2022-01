Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Duurzaamheid is niet alleen een hete trend, het is een noodzaak waar velen van ons zich steeds meer bewust van worden. Merken weten dit ook en willen duurzamere producten aanbieden die grotere hoeveelheden gerecyclede materialen gebruiken.

Dat is de basis waarop Acer is gaan samenwerken met Nat Geo om de Aspire Vero National Geographic Edition-laptop te introduceren. Gebaseerd op het gebruikelijke Aspire Vero-assortiment, bevat de Nat Geo-versie 50 procent post-consumer gerecycled (PCR) plastic op de toetsen, 30 procent PCR-plastic op de boven- en onderkant, schermrand en bedieningsoppervlak. Zelfs het paneel is gemaakt van 99 procent gerecyclede materialen.

Dat is een goed begin, maar het is niet 100 procent gerecycled en, zoals bij de productie van elk product op welk gebied dan ook, zijn er overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden of productie al dan niet noodzakelijk is. Maar deze laptop staat in ieder geval iets meer open voor die conversie.

De verpakking van het product is niet alleen gemaakt van 85 procent gerecycled materiaal, het is ook slim ontworpen om als laptopstandaard te fungeren in plaats van in de prullenbak te gaan. Of u kunt de klassieke gele Nat Geo-doos gebruiken om andere items in op te bergen en deze een tweede leven te geven.

De Nat Geo-editie van deze Aspire Vero is verder grotendeels een echo van de bestaande laptop: hij heeft de gestandaardiseerde schroeven voor gemakkelijke toegang tot reparaties en een 11e generatie Intel Core-processor aan boord. Visueel is echter het klassieke 'gele vierkante' Nat Geo-logo op de zijkant van het trackpad gedrukt, terwijl felgele voetjes deze laptop verder helpen opvallen, en er is zelfs een geëtste kaartomtrek over het buitenste deksel.

Niet alleen opvallend door het ontwerp, maar ook geestverruimend.