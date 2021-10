Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Chromebook-opties die al overvloedig zijn, blijft Acer het scala aan beschikbare opties uitbreiden - voornamelijk met grotere apparaten, zoals de geheel nieuwe Chromebook 515 en zijn 15,6-inch scherm.

Het is niet de eerste Chromebook met een scherm van dit formaat – het bedrijf heeft een nog groter 17-inch model – maar de 515 combineert hogere specificaties om diegenen aan te spreken die niet alleen op zoek zijn naar de Chromebook-markt voor een goedkope koop. Hoewel, met zijn "vanaf € 499" startprijs, het ook zeer redelijk is in vergelijking met de Windows-notebookconcurrentie.

Hoeveel u precies betaalt, hangt natuurlijk af van de configuratie, aangezien de Chromebook 515 een Intel Core i7-processor van de 11e generatie, 16 GB RAM en Intel Iris X-graphics kan hebben. Dat is genoeg kracht om allerlei taken aan te kunnen.

Het belangrijkste kenmerk van de Chromebook 515 is echter het scherm, dat een Full HD-resolutie (1920 x 1080) heeft over zijn 15,6-inch diagonale maat. Het is een LCD-paneel, dus hier is geen OLED-fantasie te zien, maar met IPS-aanduiding zou het goede kijkhoeken moeten hebben om de problemen teniet te doen waaraan de eerste generatie ultra-budget Chromebooks leed. Het is ook beschikbaar met een touchscreen-optie, als u liever hands-on gaat.

De bouwkwaliteit is niet alleen plastic: er is een aluminium bovenklep, terwijl het versterkte frame robuustheid van militaire kwaliteit (MIL-STD 810H) biedt. Zelfs het trackpad is bedekt met Corning Gorilla Glass, dus moet niet alleen prettig aanvoelen in gebruik, maar ook niet gemakkelijk bekrast raken.

Elders is er Wi-Fi 6-connectiviteit, terwijl twee USB-C (Gen 3.2) poorten zorgen voor stroom en snelle overdracht. Dit is echt een Chromebook voor 2021.

Klinkt het scherm van de 515 te groot voor uw behoeften? Acer heeft ook de Chromebook 514 (CB514-2H/T) vernieuwd met zijn 14-inch paneel, nu voorzien van MediaTeks Kompanio 828 octa-core processor. Er is ook een 360-graden scharnierversie, de Chromebook Spin 514 (CP514-2H), als je die multi-positionele schermveelzijdigheid wilt.

De Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T) zal vanaf oktober te koop zijn in de regios Europa, het Midden-Oosten en Afrika .