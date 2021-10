Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In mei 2021 kregen we een glimp te zien van Acers SpatialLabs-samenwerking - een monitor die kan schakelen tussen de normale modus en de stereoscopische 3D-modus, waardoor een driedimensionale weergave mogelijk is zonder dat kijkers een bril hoeven te dragen.

Nu lanceert het Taiwanese bedrijf volop een laptop met SpatialLabs-paneel: de ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Het zal beschikbaar zijn vanaf december 2021 – hoewel het niet goedkoop is, geprijsd vanaf € 3.599.

Nu kun je deze ConceptD niet zien als een vervanger voor je huidige reislaptop of algemeen werkpaard, want dat is het echt niet - het is een specialistische kit voor diegenen die werken in driedimensionaal ontwerp, of dat nu CAD, auto-ontwerp, gaming, of een ander aantal mogelijkheden.

Wat vooral opvalt aan het SpatialLabs-concept, is dat je op het 4K-resolutiescherm kunt werken alsof het normaal is - compleet met een zeer hoge kleurnauwkeurigheid dankzij Pantone-validatie en een Delta E-meting van <2 - en vervolgens software laadt om het in de 3D-modus, waarin creaties met overtuigende diepte van het scherm springen.

De ConceptD 7 SpatialLabs-editie (codenaam CN715-73G) is ook een beetje een krachtpatser, met een Nvidia GeForce RTX 3080 laptop-GPU, tot 64 GB RAM, samen met een 11e generatie Intel Core H-serie processor. Als je vlezige verwerking nodig hebt, dan heb je die. Er is ook tot 2 TB PCIe SSD-opslag.

Als het gaat om specialistische uitrusting, heeft Acer de afgelopen jaren zijn spel echt opgevoerd. Natuurlijk hadden we bedenkingen bij de algemene esthetiek van sommige ConceptD-producten, maar dit SpatialLabs-project laat echt zien wat er beschikbaar is voor creatievelingen.