Acer Predator Triton 500 SE heeft een 16-inch Mini LED-display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Style Edition van Acers Predator Triton-serie is terug voor zijn tweede ronde, met een Mini LED-display naar het feest.

De Predator Triton 500 SE is het 16-inch model in de serie - de originele 300 SE is het kleinere 14-inch model - en vergroot niet alleen de schaal, maar ook het vermogenspotentieel.

Dat scherm is een Mini LED-paneel - een technologie die in sommige recente high-end tvs wordt gebruikt - dat betekent meer helderheid, dankzij de reeks letterlijk miniatuur LED-lampjes achter het scherm die het extra slagkracht geven. Het heeft ook een verversingssnelheid van 240 Hz.

Onder de motorkap biedt de 500 SE plaats aan maximaal 11e generatie Intel Core i9 CPU en Nvidia RTX 3080 GPU, die samen een aanzienlijke krachtpatser vormen.

Een deel van het punt van de Style-serie, dwz SE, is om een subtieler uiterlijk te bieden dan typisch is voor een laptop in gaming-stijl. Daarom is het allemaal zakelijk, gekleed in zilver, met minder in-your-face logos en dergelijke.

Dat gezegd hebbende, gezien de RGB-verlichting, de Turbo-overklokknop en het aantal ventilatieopeningen - boven, onder, zijkanten, achterkant, overal eigenlijk - is het niet helemaal te verhullen dat dit een beest van een laptop is.

Het is ook een beetje een beest op het gebied van prijs. Beginnend in het VK bij £ 1.999 (Intel Core i7 / Nvidia RTX 3070) en schaalbaar naar £ 2.999 (Intel Core i9 / Nvidia RTX 3080) , is dit de optie voor degenen die bereid zijn om de extra te betalen om de extra te krijgen.

Wil je meer fotos zien? Bekijk onze eerste gedachten - Predator Triton 500 SE review: serieus en toch subtiel

Geschreven door Mike Lowe.