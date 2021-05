Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Acer Swift X legt de lat hoger voor de laptopreeks van het bedrijf, aangezien het de eerste in deze reeks is met een discrete grafische kaart op instapniveau.

Voor een vraagprijs van minder dan vier cijfers (£ 899 in het VK) is er Nvidias RTX 3050 GPU en AMDs Ryzen 5000 CPU verpakt in dit pakket - waardoor het een echte deal wordt.

Natuurlijk zijn niet alle aspecten van de build super premium, en om de een of andere reden is er maar één USB-C-poort. Maar voor dit soort geld valt er nog heel wat te waarderen.

De Swift X is gebouwd rond een 14-inch Full HD-scherm, er is een toetsenbord met achtergrondverlichting, een trackpad met glazen bovenkant en zelfs een ingebouwde vingerafdrukscanner om snel in te loggen. De levensduur van de batterij zou meer dan 10 uur duren, terwijl 14 uur als aannemelijk wordt genoemd.

Het ontwerp van de X omvat een aluminium frame met een blauw, goud of roze deksel, waardoor het er modern uitziet. Hij is in totaal minder dan 18 mm dik en met 1,4 kg is hij vrij licht voor een discrete grafische machine.

We denken dat deze laptop een potentiële hit zal worden bij studenten die hun draagbare creatiegame willen verbeteren, zonder dat ze meer dan vier cijfers hoeven te besteden.

Bekijk in de aanloop naar de verwachte lancering in juli ons bredere scala aan fotos en gedachten in onze eerste recensie: Acer Swift X-recensie: Betreed de snelle weg.

Geschreven door Mike Lowe.