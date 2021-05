Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Acer Chromebook 317 vult een (zeer groot) gat in de markt, aangezien het de allereerste 17-inch Chromebook is die wordt gelanceerd.

Natuurlijk zijn er in de loop der jaren veel grootschalige laptops van meerdere fabrikanten geweest, maar nooit op de ChromeOS-markt van Google. Wat de 317 markeert als een nogal belangrijke aankomst.

De Chromebook 317 draait op Intel Celeron-processors (N4500 / N6000-opties), dus hoewel het niet de krachtigste laptop op de markt is, is hij in staat om eenvoudigere taken uit te voeren, waardoor het een ideale en betaalbare machine is voor tekstverwerking, het bekijken van YouTube of Netflix, en dergelijke.

Dat touchscreen-paneel is het duidelijke opvallende kenmerk van deze kanjer van een laptop. Zijn 17,3-inch diagonaal, met een Full HD-resolutie en een antireflectiecoating. De omringende randen zijn ook behoorlijk ingetogen, zoals je kunt zien op onze foto bovenaan.

Voeg een batterijduur van 10 uur, een combinatie van poorten - waaronder twee USB-A, een USB-C en een microSD-kaartsleuf - toe en deze grootschalige laptop is goed uitgerust om tegemoet te komen aan het instapmodel van de markt.

Naast de komst van de 317 heeft Acer ook zijn Chromebook 514- en Chromebook Spin 713-apparaten vernieuwd met de nieuwste 11e generatie Intel Core i-processors - als je op zoek bent naar iets dat bekwamer is (met onvermijdelijk hogere vraagprijzen).

De Acer Chromebook 317 is verkrijgbaar als 64 GB-model voor slechts £ 349, of een variant van 128 GB voor £ 399 . Voor zoveel schermvastgoed is dat een koopje.

Geschreven door Mike Lowe.