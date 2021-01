Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is CES 2021 en Acer gebruikt de virtuele techshow om updates te lanceren in zijn assortiment gaminglaptops: er is de geheel nieuwe Predator Triton 300 SE en een update van de betaalbare Nitro 5-serie (in 15,6- en 17,3-inch formaten) .

Gaming-laptops zijn big business, maar niet alleen voor gamers. Daarom zien we steeds meer apparaten die zich richten op creatievelingen en casual gamers; degenen die misschien een meer ingetogen laptop voor zaken willen gebruiken, is de dag, en gaan s avonds helemaal uit voor een RGB-toetsenbordlichtshow en gamesessie.

Dat is waar de Triton 300 SE in beeld komt. Het is allemaal een geheel nieuw idee voor Acers Predator-lijn, omdat het er in één oogopslag helemaal niet echt Predator uitziet. Het is discreet, helemaal subtiel zilver afgewerkt en gaat licht op logos en dergelijke. Maar met veel ventilatieopeningen en een 14-inch scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz - de eerste keer dat zon kleinschalig paneel een Predator-laptop is geworden - betekent dit zaken.

We hebben de laptop voor de lancering in handen gekregen, bekijk hieronder onze eerste gedachten en praktische fotos:

De volgende is de vernieuwing voor 2021 van de Nitro 5-serie, die voor het eerst de optie van AMD Ryzen 5000-serie processors met zich meebrengt. Dat is een stapsgewijze verandering in de richting van de markt.

Daarnaast biedt de Nitro 5 subtiele ontwerpaanpassingen, plus veel schermtechnische opties - je kunt in plaats daarvan Full HD op 144Hz of 360Hz kiezen, of een QHD-paneel op 165Hz.

De Nitro 5 is altijd in de richting van het midden- / instapniveau van de gaming-laptopmarkt geweest, dus als je hem specificeert, zal de vraagprijs misschien omhoog kruipen, maar hij verliest niet de ziel van zijn bedoeling: gamen betaalbaar maken.

Net als de Predator mochten we ook de 17,3-inch Nitro 5 uitproberen voordat deze werd onthuld, dus bekijk onze gedachten en fotos hieronder:

De Acer Nitro 5 is vanaf februari verkrijgbaar in Noord-Amerika vanaf $ 749,99 ; in Europa vanaf februari vanaf € 1.299; en in China vanaf januari vanaf ¥ 6.499.

Geschreven door Mike Lowe.