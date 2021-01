Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als primeur voor de Chromebook-serie van Acer heeft de Chromebook Spin 514 voor 2021 een AMD Ryzen-processor en grafische kaart. Het maakt deel uit van de toenemende verschuiving weg van Intel-chipsets.

In januari 2018 lanceerde Acer zijn fraaie met aluminium beklede Chromebook Spin 514 . Dit AMD-updatemodel volgt dit voorbeeld en brengt een versterkt metalen chassis samen met duurzaamheid van militaire kwaliteit en het 360 graden scharniermechanisme - vandaar de naam Spin.

Door dit scharnier kan de Chromebook Spin 514 worden gebruikt als laptop, platgedrukt als tablet of ronddraaien voor stand- en tent-posities onder elke gewenste hoek.

De jaren hebben aangetoond dat Acer ook zijn productlijn heeft ontwikkeld, met dit model uit 2021 met veel kleinere schermranden aan de randen van het 14-inch Full HD-touchscreen.

Met twee USB Type-C-poorten (beide ondersteunen USB 3.2 Gen 1 voor snelheden van 5 Gbps) en twee full-size USB-A-poorten, zorgt deze betaalbare laptop - die waarschijnlijk een hit zal worden bij schoolgangers - ervoor dat hij zowel de huidige als de toekomstige verbindingen.

De kern van dit apparaat is natuurlijk Chrome OS - het besturingssysteem van Google, dat Android-apps kan uitvoeren en ook toegang heeft tot de reeks online en offline tools van Google.

Dat wordt allemaal ondersteund door de AMD Ryzen 3000 C-serie en AMD Radeon Graphics voor een lange batterijduur en snel opstarten.

De Acer Chromebook Spin 514 (codenaam CP514-1H) is vanaf februari verkrijgbaar in Noord-Amerika en kost $ 479,99; en in Europa vanaf maart 2021, vanaf € 529 / £ 499.

Geschreven door Mike Lowe.