Bespaar tot £ 300 op deze geweldige Acer Predator gaming-monitoren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een koopje hebt gedaan op een geweldige gamingmonitor, dan is er goed nieuws, want de Black Friday-deals bieden momenteel een aantal grote besparingen. Die besparingen omvatten ook maar liefst £ 300, dus ze zijn niet te snuffelen.

Acers Predator-assortiment omvat ultrasnelle, HDR-gecertificeerde schermen met handige reactietijden, snelle vernieuwingsfrequenties en ook G-Sync-compatibiliteit. Of je nu op zoek bent naar een groot ultrawide of een standaard 16: 9 scherm, er zit iets voor je bij.

Acer Predator X34P 34-inch WQHD Curved 1900R-gamingmonitor - bespaar £ 300, was £ 999,99, nu £ 699,99: deze ultrabrede gamingmonitor heeft een rond 1900R-curve en enkele heerlijke specificaties met G-Sync-compatibiliteit, 100Hz verversingssnelheid en meer . Nu voor een spotprijs .

• Acer Predator Z35P 35-inch WQHD Curved 1800R-gamingmonitor - bespaar £ 290, was £ 899,99, nu £ 609,99: dit paneel is een centimeter groter, maar heeft ook een even geweldige specificaties en korting. Het is een LED-display met een 1400p-instelling en een beeldverhouding van 21: 9 voor schitterende ultrabrede beelden. Zie deze deal bij Amazon .

• Acer Predator XN253QXbmiprzx 24,5-inch FHD-gamingmonitor - bespaar £ 215, was £ 599,99, nu £ 384,99: als je niet van ultrabreed gamen houdt en liever iets kleins maar ongelooflijk snel hebt, dan is dit de deal voor jou. Dit is een 24 inch monitor met een verversingssnelheid van 240Hz en een responstijd van 1 ms. Perfect voor serieuze gamers. Zie deze deal bij Amazon

• Acer Predator XB273Pbmiprzx 27-inch FHD-gamingmonitor - bespaar £ 101, was £ 499,99, nu £ 398,99: nog een behoorlijke korting op een even geweldige 16: 9-monitor die het overwegen waard is. Zie deze deal bij Amazon

Geschreven door Adrian Willings.