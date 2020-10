Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de Next At Acer Global Conference , gehouden op 21 oktober 2020, kondigde Acer een hoop goodies aan, van laptops tot slimme luidsprekers en monitoren tot een in-game vertaler. Hier is onze selectie van de meest opvallende.

Allereerst de grootste kop van de conferentie: Porsche Design werkt samen met Acer aan de Book RS. De laptop met koolstofvezel is absoluut in het oog springend en laat een heel andere kant zien dan Acer. We moesten ook met de laptop spelen voordat deze werd aangekondigd, dus kijk eens wat we hieronder denken.

De andere opmerkelijke release - nou ja, die moet worden uitgebracht, zoals gepland in het eerste kwartaal van 2021 - is de Acer Chromebook Spin 513. We weten het, we weten het, het is een Chromebook en dat klinkt niet al te spannend, toch? Mis! Voor deze wordt geleverd met het Snapdragon 7c-rekenplatform van Qualcomm, wat een lange batterijduur betekent - tot 14 uur - en zelfs 4G LTE-connectiviteit als je de optie kiest.

In tegenstelling tot Windows-machines, waar de chipsets van Qualcomm hebben gevochten tegen Windows, is het volkomen logisch om dit platform op een Chromebook te plaatsen. Nogmaals, we kregen de Spin 513 te zien voordat deze werd onthuld, dus volg de onderstaande link om meer te zien.

Elders in het assortiment was het een Intel-fest, met nieuwe Swift 3x-, Spin 5- en Spin 3-modellen met de nieuwste 11e generatie Tiger Lake-setup. De Swift 3x wordt zelfs geleverd met een discrete grafische kaart van Intel Iris Xe Max - een Intel-oplossing waar het bedrijf nu niet over mag praten, maar waarvan we verwachten dat we er meer over horen voordat oktober 2020 uitkomt.

Die Swift- en Spin-series - respectievelijk traditionele laptops en convertibles - blijven de inmiddels al lang bestaande reeks producten van Acer updaten met de nieuwste chipset- en snelheidsopties.

Bovendien kondigde Acer een slimme Halo-luidspreker aan, die zijn stempel wil drukken op de ruimte voor slimme luidsprekers voor thuis. Dit is niet iets dat we voorafgaand aan de aankondiging moeten bekijken, dus het zal interessant zijn om te zien hoe dit product presteert. Er wordt gezegd dat het 360 graden geluid heeft, maar zal pas in januari 2021 worden gelanceerd.

