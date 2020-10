Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Day loopt misschien ten einde, maar er is nog tijd om actie te ondernemen voor deze uitstekende Acer-deal, waarbij de Chromebook Spin 13 beschikbaar is voor £ 599,99 .

Omdat je de CP713-1WN meestal alleen kunt krijgen (om hem zijn tongdraaiende titel te geven) voor een relatief prijzige £ 849,99, is deze besparing van £ 250 een enorme coup voor Amazon Prime-leden in het VK, evenals voor degenen die willen gebruiken een gratis proefversie van Prime in hun voordeel.

• Zie de Acer Chromebook Spin 13-deal bij Amazon

Je kunt niet alleen die roestige, nauwelijks functionerende laptop die je de afgelopen zes maanden hebt gebruikt om thuis te werken, achterwege laten, maar je kunt dit ook in stijl doen. Met dit model krijg je ook een aantal geweldige specificaties: een Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM, 128 GB eMMC en Wacom-stylus, terwijl Chrome OS wordt uitgevoerd op het 13,5-inch Full HD-touchscreen.

Simpel gezegd, voor degenen die een klein apparaat willen met een goede batterijduur, veel poorten en de veelzijdigheid die een 2-in-1-ontwerp biedt, is dit een uitstekende keuze - en dat geldt nog meer voor de prijsverlaging.

En hoewel er veel laptopdeals zijn voor Amazon Prime Day , is dit een van de weinige Chromebook-opties die we hebben gezien, en een waarvan we niet zeker weten dat deze zal worden gerepliceerd voor Black Friday.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die een abonnement hebben op Amazon Prime. Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Conor Allison.