Acers super Spin 7 wordt geleverd met Qualcomms Snapdragon 8cx gen 2 voor 5G smarts

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Acer is de eerste laptopfabrikant die een alleskunner, 5G-toting Windows 10 Pro-laptop aankondigt op basis van de nieuwste hardware van Qualcomm.

De 1,4 kg dunne en lichte Acer Spin 7 is gebaseerd op de niet zo snappily genaamde Qualcomm 8cx gen 2 hardware die de nieuwste Arm-gebaseerde processor en grafische kaart combineert met een 5G-modem.

De opmerkelijke specificaties van het platform zijn dat Qualcomm een prestatieverbetering van 18 procent claimt ten opzichte van de Intel Core i5 van vorig jaar, terwijl de laptop dubbele 4K-schermen kan aansturen via USB-C. Het blijft ook de belofte van een batterij die de hele dag meegaat, en inderdaad, de Spin 7 biedt tot 24 uur, wat best verbazingwekkend is.

Zoals je van een Spin mag verwachten, is de Spin 7 een cabriolet met een 360 graden scharnier. Het is slechts 15,6 mm dik met een chassis van magnesiumlegering en een Full HD-touchscreen dat 100% van het sRGB-gamma beslaat en is gecoat met een laag Corning Gorilla Glass voor stevigheid.

Een vingerafdruksensor betekent dat je gemakkelijk kunt inloggen met Windows Hello, terwijl er een oplaadbare Acer Active Stylus in het dock is op basis van Wacom-technologie met 4.096 niveaus van drukgevoeligheid om een authentieke schrijf- of schetservaring te bieden.

Cruciaal is dat de X55 5G-modem zowel sub-6Ghz- als mmWave 5G-frequenties ondersteunt, wat betekent dat hij ook toekomstbestendig is.

Geschreven door Dan Grabham.